用手機就能搞定！台鐵2026年新規則上路 單日訂票可買9張、APP預購更方便

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

台鐵近年定位逐漸轉向慢活旅遊與環島運輸，為因應家庭與小型團體搭車需求，購票制度與數位服務同步迎來調整。台鐵規劃，最快自2026年1月起，一般旅客單日可訂購的單程車票數量，將由現行6張放寬至9張，讓民眾不必再因人數未達團體票門檻而分開訂票，也有助降低座位分散的不便。

台鐵近年定位逐漸轉向慢活旅遊與環島運輸。（圖／台鐵臉書）

台鐵說明，現行訂票上限主要是為了避免座位遭惡意浮訂，因此以單一身分證或護照號碼計算，每日最多僅能訂6張單程票，且適用於網路、超商及語音訂票。不過，近年家庭出遊與多人同行搭火車的情況明顯增加，台鐵因此拍板放寬至9張，預期能明顯提升購票彈性，對一般旅客相當有感。

在數位服務方面，台鐵e訂通APP同步升級自由座功能，旅客可直接在手機上預購自由座車票，並即時取得QRCode行動票證，不必再跑超商或排隊取票。自由座車票開放於乘車日前7日（含當日）預購，購票與取票管道包含台鐵官網、e訂通APP、車站售票窗口及多功能自動售票機，整體流程更加簡化順暢。

此外，EMU3000新自強號列車已配置自由座車廂，每節車廂限售70張車票，直達車設於第9車廂，非直達車則設於第9至11車廂。自由座成人票價為自強號全票95折，其餘票種不適用折扣，不開放電子票證與定期票搭乘，但可累積會員點數並使用TR-PASS劃座。隨著中華郵政也將於2026年1月起停止代售台鐵紙本車票，台鐵整體購票模式正加速朝向「一支手機就能搞定」的行動化方向前進。



