用手機顧孫！陸5歲童日滑5小時慘變「鬥雞眼」 阿公阿嬤傻了

大陸湖北省武漢市近日出現一起罕見病例，引發關注，一名5歲女童疑似因阿公阿嬤長期用手機「顧孫」，導致女童看東西出現重影、雙眼頻頻向內偏斜，經檢查後確診為「急性共同性內斜視」，俗稱「鬥雞眼」。

醫師說明這起病例。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這名女童平日主要由阿公、阿嬤照顧，只要孩子哭鬧，長輩就會遞上手機安撫，久而久之形成習慣，每天使用手機時間4至5小時，且多為近距離長時間觀看。

醫師指出，這正是導致病症的關鍵原因之一，「長時間近距離用眼，加上沉迷電子產品，是誘發兒童急性共同性內斜視的重要因素。」醫師表示，「鬥雞眼」常見於學齡前與學齡兒童，初期症狀包括視物重影、眼位突然改變，若未及時治療，恐影響視力發育，甚至造成永久性視覺障礙。

醫師建議，3歲以下幼兒應盡量避免接觸電子產品，3至6歲兒童每天使用時間不宜超過20分鐘，至於小學生每天也不應超過40分鐘。此外醫師強調，戶外活動對於兒童視力保健至關重要，每天至少2小時以上的戶外活動，有助於放鬆眼部肌肉，降低近視與斜視風險。

