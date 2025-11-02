用拳擊點亮原民學子未來 陳哲宇創「熱原拳擊隊」培育金牌選手

〔記者賴筱桐／新北報導〕出生在新北市鶯歌區、擁有泰雅族血統的陳哲宇，從小努力求學，成為拳擊國手，當他遇見在都市中成長的原住民學子，面臨生活與學習挑戰，不被外界看見和認同，於是2014年創立「熱原拳擊隊」，成為孩子們第2個家，11年來培育許多優秀的金牌選手，幫助孩子們找到自信、實現夢想，獲選新北影響力人物。

陳哲宇表示，2012年他在新北市原住民族行政局任職，派駐到三峽隆恩埔國宅負責管理，他看到一群原住民孩子在都市中被貼標籤，對於到校上課意願和支持力道太低，加上經濟問題與生活環境，家長經常需要孩子回家幫忙，久而久之孩子們寧可待在社區，也不想去學校被人家罵、甚至看不起。

為了提高孩子們到校上課意願，陳哲宇在明德高中創立拳擊隊，幫助學生培養一技之長，透過訓練和比賽被大家看見；他提到，「熱原拳擊隊」的名字由來很「中二」，孩子們說：「我們是一群非常熱血的都市原住民，要讓大家看到我們很強。」未來要成為品牌、打響名號。

陳哲宇談到，起初創立拳擊隊最大的困難是被誤解，拳擊是一種直接衝突的運動，要把拳送到別人臉上或身體上才能得分，家長們對於拳擊的想像，可能是打完一場比賽「鼻子就不見了、手就斷掉了」，他向家長解釋，每項運動都有危險性，也會做好安全防護。此外，早期缺乏拳擊場地和器材，全靠明德高中贊助，光是一副拳套就要價3、4000元，學員只能輪流使用，在籃球架綁上一層層外套當作沙包練習。

陳哲宇說，曾有一名家長看到孩子們訓練就默默地哭了，家長說「我的孩子好棒，我真的不能頹廢下去，我要更認真上班，不能輸給孩子」，這就是正向的影響力。他強調，「熱原拳擊隊」是原民孩子的第2個家，「我希望用自己的能量照亮其他人，讓他們跟著我一起成為下一道光，去影響下一個人」。

