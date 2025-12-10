用採買實踐ESG！台積電年終愛心市集開跑 擴大連結偏鄉青農與惜食夥伴

台積電慈善基金會與台積公司福委會聯合舉辦的年終「愛心市集」活動今年邁入第五年。（台積電提供）

台積電慈善基金會與台積公司福委會聯合舉辦的年終「愛心市集」活動今年邁入第五年，本周開始於各廠區舉辦年貨大街活動，號召員工採購年貨送愛心。台積公司今日於新竹科學園區晶圓 12A 廠舉辦愛心市集開幕儀式，活動將延續至明年 1 月 28 日止以「實體巡迴+線上預購」雙軌登場，延續「溫暖不停歇」的核心主題，同步把參與面向擴大到更多偏鄉團體、惜食企業與在地青農。

今年愛心市集共有 65 家廠商參與，其中 34 家同步加入各廠區實體展售，線上預購端則推出高達 167 種商品組合包。活動主軸指向擴大照顧弱勢與偏鄉，並採分帳模式與員工薪扣，訂購後宅配到府。這不只是年終採買場，更是把支持公平、惜食、地方創生與環境教育，轉化為同仁可感、可買、可分享的日常選擇。

今年由慈善基金會邀請提供愛心市集商品的對象，涵蓋社福團體、在地友善土地之小農/青農、偏鄉或山地部落與弱勢慈善機構，並同步邀請長期支持台積電慈善基金會的惜食廠商參與，其中桂冠實業提出「21天餐桌實驗」把家庭對話帶回餐桌響應台積電慈善基金會董事長張淑芬的孝道推廣、總部位於雲林的澄霖生醫響應環境保育及生物多樣性活動並與斗六家商共辦技職培力提供高職生畢業即就業的機會，改善家中經濟。木酢達人(REWOOD)結合種樹捕碳與地方創生，準備與台積電慈善基金會合作將修枝料源轉化為經濟價值的再生產品，提供綠色工作機會。

在偏鄉與部落方面，尖石「養老 yulu 文化生態發展協會」以椴木香菇展現與山林共生的智慧，從原木鑽孔植菌、蜂蠟防黴、人工敲打翻動到直火烘焙，每個微小工序都在守護品質與傳承。從疫情期間至今，每年帶著部落族人的用心走入高安檢的科技園區擺攤、回山分享「還會沒收手機」的趣事，讓科技企業與部落文化的互動變得有溫度、有故事。

社福團體也參加了台積公司的年終愛心市集，新埔鎮新北社區發展協會以「健康、快樂」為核心，將格外品橘子變成「桶柑酥」、讓長輩與孩童共同設計包裝，把友善耕作與世代合作、在地茶葉與美感教育化為可吃、可送、可分享的在地文化。社區唯一、全校僅 27 人的照東國小更與台積公司持續 15 年陪伴與導讀計畫串連生態教育，以蚯蚓堆肥與廢材再生落地永續理念，讓小校與小農的努力有舞台也有支持。從市集走向 ESG 專案的成功案例，由養蜂場「愛蜂園」在 2023 年底與台積電討論於竹科廠區放養蜜蜂，最後選定在台積電 12 廠 P8 廠區，歷經一年多的努力，產出的「積蜜」，以環境教育與生態共榮為目標，證明企業園區也能成為生物多樣性的參與者與見證者。

今年愛心市集共有 9 個台積內部組織一同響應，並提供員工購買補助，除規劃於竹科(F12P1)、中科(F15B)、南科(F14A)外，也新增了嘉義以及高雄廠區，擴大影響力，讓更多同仁感受愛心市集的溫暖。

企業永續資深副總經理暨 ESG 委員會主席何麗梅於開幕致詞時表示，這五年來，我們持續擴大照顧弱勢及偏鄉團體，在 12 月感恩時節，鼓勵同仁發揮愛心，支持這些商家。「愛心市集」的發起人執行副總經理暨共同營運長秦永沛也分享，在活動結束後將繼續支持偏鄉、弱勢團體，在歲末帶給大家溫暖。由於疫情期間的年貨採購不便，執行副總經理暨共同營運長秦永沛發起在廠區邀請公益攤商提供有意義的年貨給同仁。愛心和節慶結合，連續五年從無間斷，台積愛心市集還在持續「進化」，不只在規模，更著重在「連結」，其中把家庭、學校、社區、部落、青農、企業、供應鏈與社會大眾的感知串聯起來，讓每一次年貨消費都指向一個更具公共性的敘事。

福委會今年第四年持續秉持 ESG 的精神，把紙本點券由系統與薪資連結，不是冷冰冰的流程，而是讓每一筆善意變得可見、可衡量、可持續。當員工的「年貨清單」與「社會責任清單」重疊，年終市集就不只是一場採買，更是一場把關懷變成日常選擇的集體行動，一如慈善基金會張淑芬董事長始終強調:公益服務是一個長期的愛心事業，選定志同道合的夥伴後，便會彼此持續合作一起讓社會更好!



