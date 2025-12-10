用擋軍購換鄭習會？鄭麗文大動作發律師函了

▲國民黨主席鄭麗文說，已經寄律師函給自由時報。（圖／記者林怡昕攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 近日《自由時報》報導，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，不過，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，其中一項便是反對民進黨軍事採購預算。對此，鄭麗文今（10）日直呼，《自由時報》報導子虛烏有，她已請國民黨文傳會主委吳宗憲，寄律師函要求澄清，並保留法律追溯權。

根據《自由時報》報導，在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場；不過，由於對綠營出身的鄭麗文相對陌生，加上憂心國民黨後續地方大選再次「偏離航道」，為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提。

據報導，第一，民進黨政府接下來打算提出的軍事採購預算不該通過；第二，各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的所謂「國安法制」立法進程，應該即刻阻止；第三，樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但在此之前，國民黨應該提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

鄭麗文在中常會談話時表示，《自由時報》登了子虛烏有報導，「可以編故事編成這樣」，不只鄭習會時程訂好了 ，還說副主席去跟對岸的主任會談談了什麼，他們都比我們更清楚，好像在平行時空一樣，甚至還講了三個未來鄭習會應該要滿足的條件說、門票說。

「我再一次鄭重澄清，整篇報導全部瞎編，可以這麼沒有新聞道德的底線，我也請吳宗憲主委，去正式的律師函要求澄清，並保留法律的追溯權。」鄭麗文直批，他們啟動了一個供應鏈，先從假消息，然後其他媒體就根據《自由時報》報導開始編故事，然後民進黨的側翼、名嘴，以及政治人物就開始評論。

鄭麗文說，從頭到尾全部虛構，萊爾校長再度的啟動他的供應鏈，這只凸顯了他們很心虛 ，除了用奧步，沒有其他的方法，更何況兩位副主席到對岸跟宋濤見面時，民進黨根本還沒有提國防特別預算，哪來的條件說呢？

鄭麗文說，相信兩岸有共同的願望，希望能夠和平和解，不需要有任何的條件，不需要有任何的自我矮化，因為九二共識、反對台獨，就是最堅實的政治基礎，總統馬英九執政8年和平穩定繁榮，軍購也從來不會成為爭議話題，「二次世界大戰之後在台灣，難道不是中國國民黨才是我們國防力量最堅實的後盾，跟支持的力量嗎？」

鄭麗文說，不需要擔心外界的見縫插針、惡意扭曲，「我也向國際社會說明，因為這種錯誤的報導，民進黨謊言供應鏈，難免會有人寧可信其有，累積了很多的成見，無助於兩岸的互相了解、兩岸和平，我覺得居心叵測。」

