用政策拉高油價是玩哪招 川普不爽加州「劫貧濟富」打算出手制止

美國總統川普據報考慮對加州實施州級燃油稅上限，他主張此舉能減輕加州駕駛人的負擔，讓加油站的油價可能降低40%。由於窮人和富人在汽油、水、電等生活必需品的支出金額相差無幾，因此若價格能拉低將讓貧者受益更大，也因此政府坐視生活必需品價格高漲，通常會引來「劫貧濟富」的罵名。



根據《加州郵報》的專訪報導，川普表示：「加州的汽油可能降到每加侖2.50美元。」他進一步補充：「我們會這麼做，我會設上限。這不公平。」目前尚不清楚川普是否會透過行政命令推行此上限，或是支持國會立法。

根據美國能源資訊署截至2025年7月的最新數據，加州擁有全美最高的州級燃油稅。加州駕駛人正面臨高昂的油價壓力。截至1月27日，美國汽車協會的全國普通汽油平均價格為每加侖2.888美元，而加州的州平均油價則高達4.253美元。加州由於執行左派能源減法政策，意圖以拉高油價的方式迫使民眾轉向其他能源的使用──尤其是左派主張昂貴的環保綠能，是造成油價居高不下的主因。

油價一降，加州就把稅調漲？

上周在白宮橢圓形辦公室，川普據報表示：「你知道，在阿拉巴馬州，很多地方的油價都在2美元左右，沒人敢相信。我們現在正瘋狂開採石油。」他接著說：「我們現在開採的石油比以往任何時候都多，其他州都在從中獲益，但加州每次油價下跌，他們就調漲稅收，收取更多稅金。」

根據加州法律，該州的燃油稅每年7月1日起會依通貨膨脹調整而上漲，報導指出。川普據報表示：「這不是石油或汽油的問題。價格一降，他們就調漲，我從沒見過這種事，讓價格維持不變。所以人們會說，『哎呀，汽油好貴。』大多數人不知道這回事，真是可惜。」

