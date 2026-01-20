用敵人魔法回擊對手！Netflix祭出「全現金」收購華納兄弟，就是不讓派拉蒙有機可趁

好萊塢併購爭奪戰又有新劇情，Netflix為了確保能成功和華納兄弟（Warner Bros. Discovery）合併，為了防止派拉蒙（Paramount）未來持續發起的敵意收購挑戰，這個串流平台竟選擇直接拿「對手」方案，將原先現金加上股票的併購計畫，修改為全額現金合約，就是希望藉此強化華納信任與併購可能性。

《金融時報》報導，根據華納兄弟最新聲明，其董事會已一致投票通過，由Netflix 修正重提的計畫。雖然Netflix並未提高原先收購的827億美元（約新台幣2.6兆元）總估值，但將原本「現金加股票」的組合，改為每股27.75美元的純現金支付。按照Netflix規劃，採用全現金收購方案，能夠大幅簡化交易流程，加速後續股東投票流程，力求「速戰速決」。

廣告 廣告

然而，這場併購案並不平靜。

由甲骨文（Oracle）創辦人拉里・艾利森（Larry Ellison）與大衛（David Ellison）父子領導的派拉蒙，迄今為止仍不打算放企業，持續透過各種法律手段，發起激烈的惡性收購，開出高達1084億美元（約新台幣3.43兆元）全額現金價碼，意圖買下華納兄弟旗下所有資產，包含Netflix 沒興趣的傳統新聞與體育頻道。

2025年12月5日。華納兄弟水塔。（AP）

就算華納官方發出公佈，否決派拉蒙提案、甚至反過來質疑艾利森父子，但派拉蒙並不打算就此認輸，除了向法院提出訴訟，接下來還打算發起代理人戰爭，提名親派拉蒙的人選、進入華納兄弟董事會，試圖推翻或干擾與Netflix的收購協議。

儘管如今董事會多數席次，都支持和Netflix聯姻，但持有華納兄弟大量股份的 Pentwater Capital Management，不久前卻發出警告，提醒華納兄弟管理層，如果未來派拉蒙有意進一步加碼和調高收購籌碼，而公司卻在沒有協商前提就選擇拒絕，那他們將號召股東投下反對票抵制，藉此干擾華納與Netflix合併的進度。

更多風傳媒報導

