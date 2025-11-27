用數據與韌性打造下一個亞洲永續資產新典範 專訪泰萊永續創辦人林穎立
蔡哲明 圖片來源｜泰萊永續
台灣永續城市與綠色建築相關領域，「林穎立」這個名字並不陌生，從財團法人台灣建築中心負責「永續城市數位雙生」計劃，再到成立泰萊永續設計（TAIRE），他的職涯軌跡正映照著台灣建築永續的推進歷程。角色從推動政策技術倡議者，轉為橫跨產業、金融與國際標準的引路人，他說這段歷程轉換就像「喝開水一樣，相同的水，卻因為面對不同對象，而能品出不同滋味」。在他的專訪中，「建築永續」不再只是技術、標章或減碳議題，而是牽涉國際規範、企業韌性、資產價值以及資本市場的完整生態。
從建築中心到資產顧問 用數位化推動永續的不同角色
林穎立過去主要負責永續城市的數位雙生政策，他也強調，建築永續的全面推進，正是透過一次次制度標準升級與政策擘劃，帶動台灣產業在綠色科技技術或材料創新手法。因此，數位化在其中扮演關鍵角色，不只用於記錄建物生命的週期履歷，更是推動永續城市的核心之一。
然而，當他轉進資產價值業後，整體視角出現巨大變化，過去他所接觸的是對永續議題理解度相近的審查者或技術者；但在擔任資產綠色升級陪跑教練時，他面對的是投資者、融資單位以及資產利害關係人。每一個人對永續定義及回報需求有所不同，而他必須使用「科普語言」帶領企業說出對財務永續性的期待。他也笑說：「同樣一杯開水，你得讓每個人喝到屬於他們版本的「Perrier」。」這是他對資產顧問角色的重新定義，回應資本或投資所需報償，理解永續行動所帶來的投資報酬、資產保值與風險控制。
建築資產 × 綠色金融 國際趨勢正在重塑「建築價值」
林穎立明確指出，近年 ESG已從「公司減碳」轉向「企業韌性」，尤其聚焦能源自由度（Energy）、資訊安全性（Security）與地緣政策風險（Geopolitical Risk）等三個面向，這已不再只是抽象概念，而是企業得以生存、擴張、取得資金的絕對關鍵。事實上，綠色金融的核心不在是否僅僅對地球貢獻的「淨零綠建築」，而是使用建築能源數據得以科技進行預測、透明揭露以及穩定安心。
事實上建築物以設計高效率能源、低碳建材結構、展現生命週期數據等，都將直接影響資產是否能夠獲得融資與投資青睞。他也舉例：「一棟資訊透明、管理效率極高的建築物，就像性能良好的智慧手機，它的保值體現仍具高效率電力續行、維修體系健全、多元化的智慧內容(設備)。」這也是為何綠色金融非常看重「企業資產永續評鑑」，而非單純綠色標章。在亞洲市場中，他已看到一個明顯轉折，企業正從「我要不要做 ESG」，轉變為「沒有 ESG 的情況下我的競爭存活率剩多少？」
數位雙生及資料標準化揭露
台灣的綠建材、節能技術與智慧建築能力，已經具備世界潮流的高規技術，目前主要挑戰在於「合乎規範」與「資料揭露」，金管會的永續經濟活動指引規定企業揭露合規的綠色建築銀級標章、建築能效BERS一級標示、低碳建築及智慧建築標章，這包含企業對水、能源與廢棄物等治理成果的數據；國際 ESG 評鑑同樣需要透明化與標準化的資訊。因此，數位雙生及ESG儀表板的角色極為重要，它們不僅僅是揭露監測工具，而是基礎資料庫，作為建築營運優化的決策平台，成為企業向投資者溝通永續的窗口。
林穎立認為企業ESG轉型，吸引投資方關注過程並非一蹴可幾，關鍵在於企業要讓投資人看到自己像是黑馬，不是因為當下變成 100 分，而是能從 50 分、60 分、70 分一路成長，而這數據就是成長軌跡，紀錄這條成長曲線的唯一憑證。
從合規到獎勵 企業永續轉型三大步驟
林穎立將企業走入 ESG 的歷程，拆解分成三大階段：
（1）合規（Compliance）：基礎工程
意即包含綠建材、綠建築、低碳建築標準、建築能效標示、環境產品宣告（EPD）、碳足跡等材料與產品合規，成為企業能否「入場」永續資本市場的基礎門檻。
（2）揭露（Disclosure）：建立信任
企業必須建立持續追蹤的揭露平台，提交穩定可信的能源、水資源、廢棄物、施工管理等訊息，這是投資端與金融端評估企業的重要依據。
（3）獎勵（ Incentive）：政策加速
若合規與揭露擴及政府機關、金融機構以及資產管理單位，不動產投資信託（REITs）市場自然可以提供優渥的融資條件及具體回報。台灣目前所推動的「亞洲資產管理中心」政策，正是讓公共建設、基礎設施、數位基礎等工程以綠色資產基準創造回報率，引導國際資本共創新型態護國資產，也將是台灣永續轉型鏈結國際評鑑的關鍵一步。
協助企業的第一步 為「企業永續」到為「地球永續」
面對仍在觀望的企業，強調永續不是為了報告書，而是為了組織本身，｢做平常該做的事、不要增加員工負擔、透過重大議題設定給與員工願景」林穎立務實的說。企業董事會若能了解永續行動的實際目的，包含品牌價值、融資能力、長期資產保值、公司風險管理以及整體成本控制，都有直接影響新ESG的韌性，自然願意踏出第一步。
因此，協助企業第一步從「永續委員會」與「跨部門小組」開始建立，能將設計、施工、採購、營運各個環節以AI輔助，將永續架構導入日常作業流程，而非只是為了報告才作臨時蒐集資料。畢竟該認知「數位永續的落實可轉化為企業福袋，不是負擔。」
台灣走向國際永續資產賽道
林穎立認為，台灣建築未來五年的資產將面臨三項重大機會：
1. 國際資金將更看重建築效能 多元綠色金融深化
台灣與國際標準逐步接軌，具備永續表現的資產將更容易受到國際資金青睞。
2. 數位基礎建設的主戰場
公共建設資產建構在不動產證券化資金長尾效應，將擴及算力中心、冷鏈物流、長照養生等都將成為永續資本市場的重要標的。
3. REITs 與資產證券化全面開啟
永續揭露與合規成熟之後，優質的永續建築標的物，可被綠色金本獎勵，透過 REITs 進入國際市場，獲得長期穩定的募資與投資。
REITs鎖定長照養生等ESG收益性產業。（圖片來源：泰萊永續）
林穎立從技術、政策、國際趨勢談到資本市場，層層堆疊的論述背後，有著一個目標核心－永續，能讓建築與企業擁有韌性與未來的關鍵競爭力。尤其，從「綠建築」走向「綠金融」的路徑，已經成為台灣建築產業的全新戰場。在這場即將加速成形的永續浪潮，他也期待泰萊永續能扮演著整合者的角色，並把政策、技術、金融與國際標準對接起來，讓台灣永續資產透過綠色科技力的游刃有餘能真正被世界看見。
