用文化煮出夢想味道 中市府舉辦原住民中餐丙級訓練班成果豐碩

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為協助原住民族人提升就業職能，並提升投入觀光餐飲產業的機會，台中市政府與弘光科技大學合作辦理「中餐烹調葷食丙級職業訓練原住民專班」昨（22）日圓滿結訓。市府原民會表示，22位學員完成64小時密集且實作導向的專業課程後，將於30日參加模擬考試，為技術士證照及職場挑戰做好準備。

▲臺中市政府原民會主委至職訓現場向學員打氣。

此次職訓課程由弘光科技大學資深師資團隊精心規劃，內容包含刀工實作、餐盤設計美學、菜單設計、食材管理及食品衛生安全等核心技能，並透過實作與模擬考強化學習成果。學員以兩人一組合作學習，在每週週末全天授課中相互激勵、共同成長，展現堅定學習精神與積極態度。

廣告 廣告

市府原民會主委楊馨怡指出，每年度規劃的職訓課程都是依據原住民需求設計及開班，此次課程除了養成餐飲專業的技能外，更希望原住民能結合自身族群文化的特色與內涵，融入在餐食的設計或料理上的創新研發。而此次參與學員除有來自各個族群，在年齡層上也從26歲跨至57歲，跨世代學員的相互交流，不同的族群、不同的領域以及不同的資歷，也使各個族群傳統的飲食文化進行一場激盪與交流。

一位來自台東的排灣族學員薛小姐，因工作長期旅居台中，特地報名參訓，為未來退休生活預做準備。「我們計畫考取證照後，未來能返回台東部落開設小吃店，將學習成果與家鄉風味結合，打造我們的第二人生！」薛小姐眼中的希望及夢想，也是促使她堅持上完每一堂課的動力。

另一位來自和平區桃山部落的泰雅族學員也分享自身經驗，提到早年於大學餐飲業打工的歷練，如今在部落持續從事餐飲相關工作。對於此次課程師資的安排及老師們教學認真、內容紮實、進度循序，幫助他重新建構技術信心。他特別提到「殺魚」單元對他而言是一段既新奇又實用的經驗，也期盼未來有更多相關課程能讓族人持續強化職場實務能力。

台中市原民會職業訓練計畫聚焦三大目標：提升就業適應力、提供產業導向的職能培訓、促進技術認證。114年度辦理三大課程，包括聯結車駕駛訓練班、中餐烹調葷食丙級訓練班、職場必學AI工具應用實務班，內容貼合當前職場趨勢，並提供後續證照輔導與就業媒合服務，期望幫助更多族人邁向穩健多元的職涯道路。