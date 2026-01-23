用文字傳遞誠實的力量 2026永慶誠實徵文比賽開始徵件

永慶持續發起誠實徵文比賽，推廣誠實品格教育，邀請國中小同學分享誠實故事。（永慶房產集團提供）





2026年「埋下誠實的種子~第四屆永慶誠實徵文比賽」開跑！由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦、永慶房產集團旗下五品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產贊助，並邀請台北市、新北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市政府教育局擔任指導單位，攜手推動誠實品格教育，讓誠實的種子遍地發芽。

誠實徵文比賽擴大規模 新增竹苗賽區

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，在追求速成、競逐私慾的社會風氣裡，有些人容易採取偏差的捷徑、用投機的方式來獲取成功，但事實上唯有誠實面對自己，個人才能真正成長、自我成就。誠實其實是一種勇氣，它意味著在眾聲喧嘩中說出真相、在光鮮亮麗中承認缺點。這樣的誠實也許樸拙，但卻能在競爭激烈、變化快速的社會裡，成為大眾安全感和信任感的來源。因此永慶發起「埋下誠實的種子~誠實徵文比賽」推動品格教育，希望所有學子透過寫作，感受誠實的重要價值，也向他人分享自己對於誠實的體悟。

廣告 廣告

今年賽區再次擴大，除台北市、新北市、大台中地區（台中、彰化、南投、雲林）、台南市和高雄市五大賽區之外，更新增竹苗賽區（新竹縣市+苗栗縣），讓更多學子分享生活中的誠實故事。誠實徵文比賽徵件自即日起至4/10止，歡迎各賽區公私立國小中年級、高年級和國中學生動筆寫出自己的誠實感悟。

2026年永慶誠實徵文比賽報名資訊。（永慶房產集團提供）

誠實種子茁壯成林 永慶分享三屆首獎作品

永慶自2023年發起「埋下誠實的種子~第一屆誠實徵文比賽」，舉辦三屆以來獲得廣大學童、家長、師長、還有政府單位的認同和熱情參與。收到逾700所公私立國小與國中、超過1.8萬件學生們的誠實故事，充分展現永慶深耕的誠實種子，已在全台遍地發芽茁壯。

趙怡董事長表示，每一次舉辦誠實徵文比賽，總是會被其中許多純真誠摯的文字所感動。為了分享精采的內容給更多民眾，永慶慈善基金會整合過去三屆的首獎作品、新聞報導和照片至本屆誠實徵文網站中，具體展現徵文比賽的豐碩成果。不只勉勵獲獎的學生，也希望觸動更多小朋友參賽。

「埋下誠實的種子～第四屆永慶誠實徵文比賽」各組將選出前5名及30名佳作，獲獎學生皆能獲得象徵榮譽的獎狀，前5名還能分別贏得1500~3000元不等的獎學金！歡迎台北市、新北市、竹苗地區、大台中地區、台南市及高雄市公私立國中、小學生踴躍報名參加，詳細比賽辦法可參考活動網站：https://event.udn.com/yccontest2026/