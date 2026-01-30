用文字就能生出3D世界！Google推出Project Genie：什麼是世界模型？有哪些玩法？

重點一：Google 推出「Project Genie」實驗原型，開放美國 Google AI Ultra 訂戶體驗，以世界模型 Genie 3 讓使用者以文字與圖片生成、探索與重混互動式虛擬世界。

重點二：Project Genie 提供「世界素描」、「世界探索」、「世界重混」三大核心功能，支援即時路徑生成、視角切換與作品下載，瞄準新一代沉浸式生成媒體應用。

重點三：Google 強調專案仍在早期研究階段，畫面寫實度、物理規則與角色操控仍有限制，將先透過受控開放收集使用情境，未來再擴大地區與功能。

Google 近日宣布，正式向美國地區的 Google AI Ultra 訂戶推出實驗性原型服務「Project Genie」，讓一般使用者可以親自體驗由世界模型 Genie 3 驅動的「互動式生成世界」。

只要輸入文字提示、搭配系統生成或自行上傳的圖片，就能即時生成可行走、可操控視角的虛擬環境，並支援在他人作品基礎上進一步重混創作。

Google 表示，這項原型的目的，是在邁向通用人工智慧（AGI）的過程中，探索「世界模型」在研究與生成媒體上的實際應用與使用者行為。

Project Genie 到底能幹嘛？

Project Genie 實際上是 Genie 3 世界模型的「體驗版」。Genie 3 模型會即時預測前方的畫面與世界狀態，因此它並非傳統那種「僅能左右晃動的 3D 截圖」展示，而是當你實際向前走動、轉彎或操作角色時，模型會持續生成後續發生的內容。

接著在產品層面，Project Genie 這個網頁應用程式（Web app）可為 Google AI Ultra 用戶提供以下三項關鍵功能：

功能一：世界素描

你可以用文字 + 圖像，讓模型幫你長出一個可探索的場景。它還接了 Nano Banana Pro 的「世界草圖繪製」：先用圖片草稿預覽世界長怎樣，再調整細節、決定視角是一人稱還是三人稱，甚至設定你是走路、開車、飛、騎車等方式去逛。

功能二：世界探索

生成完不是看影片，而是你真的在一個開放空間裡移動，模型根據你的操作即時延展前方路徑，你也可以動態換視角。從研究角度，就是讓一般人直接「開箱」世界模型的能力，而不是只看論文 GIF。

功能三：世界重組

這是滿有趣的一層：你可以拿別人做好的世界來 remix，改 prompt、改風格、疊自己的元素，變成全新的版本。也可以從系統提供的圖庫或隨機世界裡挑一個，接著改造、探索，最後把過程匯出成影片下載。

Project Genie 好玩嗎？

根據 The Verge 記者 Jay Peters 實測，Project Genie 的操作流程相對簡單：使用者可以選擇 Google 預設的範例世界，或自行輸入環境與角色描述。系統會先生成一張縮圖，再進一步生成可操作的 3D 世界。每個世界的解析度約為 720p、畫面幀率約 24fps，使用者可透過鍵盤 WASD 移動角色、空白鍵跳躍或升高，並用方向鍵控制視角。

在 Google 設計的示範場景中，例如名為「Rollerball」的世界，玩家操控一顆藍色球，於白色雪地中滾動並留下彩色軌跡。然而除了四處亂滾之外，場景缺乏明確目標與規則，也完全沒有音效，加上明顯的輸入延遲，使體驗更像是一個未完成的技術展示，而非真正的遊戲。

更嚴重的是，系統對「世界狀態」的記憶並不穩定。隨著時間推進，先前畫出的顏色軌跡有時會莫名消失，甚至出現球體不再留下任何軌跡的情況，讓使用者對這個生成世界的「可靠性」產生疑慮。

相較於 Google 設計的範例世界，Peters表示，他實際上玩得最開心的，是嘗試利用 Project Genie 生成「仿任天堂」的 3D 場景，例如《Super Mario 64》、《Metroid Prime》甚至《薩爾達傳說：曠野之息》的世界。

透過簡單的文字提示，系統確實能生成帶有經典平台跳躍、第三人稱冒險視角與滑翔傘等元素的場景，畫面與角色剪影也讓人一眼聯想到原作。

然而，這些世界雖然視覺上充滿「既視感」，在玩法上卻幾乎毫無實質內容：沒有分數機制、沒有任務目標，只剩在有限時間內四處走跳，加上輸入延遲嚴重，實際上難以稱為真正可玩作品。

Project Genie 先鎖定高階訂戶試水溫

儘管 Google 對 Genie 3 的潛力抱持高度期待，但也在公告中坦言，當前版本仍有多項明顯限制。

首先，生成世界的畫面未必完全貼近真實，對於文字或圖片提示的遵循度與物理規則的準確性也仍不穩定。其次，角色操控可能出現反應延遲，或在精確控制上不如傳統遊戲體驗。

另外，目前單次生成世界或探索影片的時長上限為 60 秒，部分先前在研究論文中展示過的進階功能，例如可在探索過程中觸發事件、動態改變世界狀態的「可提示事件」，暫時也尚未開放給這個原型版本使用。

Google 選擇先將 Project Genie 限定給美國地區年滿 18 歲的 Google AI Ultra 高階訂閱用戶，並透過 Google Labs 的實驗框架進行迭代。官方表示，希望透過這批早期使用者，觀察世界模型在不同產業與創作領域的真實應用情境，作為未來優化模型能力與產品化方向的重要依據。

Google 並未給出 Project Genie 擴展到其他國家與訂閱方案的明確時間表，只表示將「隨時間推進逐步擴大可用地區」，長期目標是讓更多使用者能接觸到這類互動式世界模型體驗。

從產品定位來看，Project Genie 既是 AGI 研究的前哨站，也是生成媒體與沉浸式內容的新實驗場，Google 顯然希望在這個新興賽道上先取得一個技術與敘事上的制高點。

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

