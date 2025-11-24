用料理傳遞幸福 溫暖陪伴三星鄉弱勢族群

愛心餐飲協會在三星端出滿滿的美食溫暖弱勢民眾寒冬中的心。（三星鄉公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

為了讓三星弱勢民眾能在寒冬中有頓溫暖，「社團法人台灣愛心餐飲協會」二十四日在三星公所展演廳舉辦一場精彩的上菜秀，十多道美食都是現煮現送並馬上端上桌上，讓受邀的民眾不但有團圓的氛圍，也在心中匯流滿滿的溫暖。

在細雨紛飛的季節裡，「社團法人台灣愛心餐飲協會」首次走進三星鄉，以滿滿的愛與行動，為在地低收入、中低收入家庭、獨居長者及弱勢族群，獻上一場充滿溫度的五星級愛心饗宴，協會邀集多位知名主廚與志工共同參與，現場烹煮超過十道精緻菜餚，將平凡食材轉化為暖心美味，用料理體現「幸福大三星」的精神。

活動不僅提供熱騰騰的佳餚，也安排互動表演與陪伴交流，讓參與的長輩在充滿香氣與笑聲的午後，感受到社會的支持與關懷。許多長者紛紛表示，能在溫馨氛圍中享用美食、與人互動，是最珍貴又開心的時光。

愛心餐飲協會希望透過料理的力量，讓每一位弱勢家庭與長輩感受到被看見、被重視，為社會注入更多善意與溫暖。