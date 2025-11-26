用料紮實！墜河女穿「羽絨衣」浮起獲救

女子在5米深的河道上載浮載沉，所幸因為穿著羽絨衣，讓不會游泳的她成功獲救。翻攝北京日報



「救人呀！有人跳進河裡了！」昨天（11/25）中午12時許，在北京潮白河畔的釣客向警方報案稱有人墜入河中，警消趕到現場，20分鐘內就把女子帶回岸邊，沒有生命危險。消防人員指出，當時河水冰冷刺骨，水深超過5公尺，不會游泳的女子之所以能夠獲救，是因為羽絨衣產生浮力，為救援人員爭取了時間。

中國媒體報導，釣客發現女子墜河後10分鐘，救援人員12時28分就抵達現場，當時女子在河道上載浮載沉，距離岸邊約20多公尺，且慢慢往下游漂去。消防人員向女子大喊「把手張開，像游仰式一樣躺好，能增加浮力！」

救援人員搭乘救生艇將墜河女子拉起。翻攝北京日報

消防人員立即搭上救生艇，駛向女子身旁，12時38分將女子救上岸，現場醫護人員進行檢查和緊急處置，並送往醫院進一步觀察治療，目前已脫離生命危險。

經警方初步調查，女子因個人問題產生輕生念頭跳入河中，不會游泳的她之所以能夠在水深超過5公尺的河水中漂浮，多虧身上穿了較厚的羽絨衣，衣物在水中產生較大的浮力，為救援爭取了寶貴時間。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

