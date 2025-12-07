用料超狂！排隊吃名店 龍蝦關東煮PK帝皇蝦西施泡飯

台北信義區週日人潮洶湧，各式美食市集和特賣活動成為焦點。在台北101水舞廣場舉辦的「500趴」匯集全台知名餐飲，包括飛花落院的龍蝦關東煮、晶華軒的帝皇蝦西施泡飯、君悅酒店的芹香鱈魚水餃等頂級美食，吸引大批民眾排隊品嘗。同時，貝果名店好邱丘信義店結束營業，舉辦閉店拍賣，讓喜愛者前來挖寶告別。三天活動預計吸引12萬人次，展現台北美食文化的蓬勃魅力。

龍蝦關東煮用料豐富。（圖／TVBS）

在台北101水舞廣場舉辦的「500趴」美食市集成為週日信義區最熱門的活動，號稱匯集史上最強攤商名單。現場可見一尾新鮮龍蝦配上扇貝等海鮮，加入各種配料後淋上高湯，成為豪邁的龍蝦關東煮。台中飛花落院業者魏幸怡表示，他們的湯底是用龍膽石斑熬製，除了龍膽石斑外，還有章魚、扇貝和17種不同的配料在裡面。

廣告 廣告

市集中還有三連霸500盤冠軍的粵式餐廳晶華軒，首度帶來獨家帝皇蝦西施泡飯，最後一天僅備貨100份。活動才剛開幕就排了長長人龍，有民眾為了不錯過美食，早上9點半就來排隊，看到社群媒體介紹後對泡飯印象深刻。

君悅酒店端出中餐廳熱門料理。（圖／TVBS）

台北君悅酒店也參與盛會，帶來政商名流喜愛的芹香鱈魚水餃。台北君悅西餐部主廚羅偉洲解釋，這款水餃是他們雲錦中餐廳特別販售的，此次特別帶到市集銷售，非常熱銷，每天都是師傅手工早上現包送過來。來自新加坡的主廚則推出在地的海陸叻沙湯麵，用料十分豐富。

被許多美食家稱為台北最好吃的紅燒肉今年首度出攤，帶來多種部位的紅燒肉。有排隊民眾提到，因為看過相關報導而來，希望能找到一些之前沒吃過的美食。歌手田馥甄喜愛的鹿港蛋黃酥名店也參展，將招牌蛋黃酥搭配豬肉酥、麵茶和野生烏魚子，展現在地又獨特的口味。

鹿港知名的蛋黃酥有獨特餡料。（圖／TVBS）

「500趴」活動前兩天已吸引超過6.5萬人，最後一天7日中午前也有5000人進場，三天預計人潮將達到12萬人。另一方面，被譽為「貝果界美味天花板」的好邱丘，繼2月東門店熄燈後，位在信義區四四南村的門市也宣布結束營業。業者舉辦閉店大拍賣，包含沙發、桌椅、花器等物件，邀請民眾來尋寶，同時與這間店告別。

更多 TVBS 報導

蛋黃酥開戰！ 佳德中秋前不休、彰化不二坊趕單休19天

太難！ 台北老公寓增設電梯 僅1.5%獲補助

林逸欣醫生父病倒！痛哭擁抱坐輪椅 首露面曝真實病況

長照悲劇...八旬老母悶殺癱兒 醫示警「情緒耗竭」徵兆

