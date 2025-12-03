用新世代的語言 點亮一盞記憶的酥油燈
鄭凱榕／達賴喇嘛西藏宗教基金會雪域智庫總編輯
一、關於跋熱・達瓦才仁一文
本文詳細對比元、明兩朝與西藏截然不同的關係模式。元朝與西藏建立了獨特的「供施關係」，蒙古可汗授予薩迦派喇嘛在西藏的世俗統治權，形成政教結合的政治聯盟，但並未直接統治或干預其內部政權更迭。
相比之下，明朝對西藏政治「置身事外」，始終是其內部王朝更替的旁觀者。雙方關係僅限於皇帝個人信仰層面的宗教交流（如授予「法王」等不具政治實權的榮譽稱號）及朝貢貿易。
結論明確指出，明朝與西藏是政治疏離、宗教聯繫的狀態，並未將西藏納入政治版圖，清晰描繪了兩個朝代與西藏迥異的互動模式。文章最後還提及了「西藏」（Xizang）這一中文稱呼的由來，即明朝對當時「藏巴王朝」的稱呼「西方藏巴王國」的簡稱。整體而言，該文透過對比，清晰地描繪了兩個朝代與西藏之間性質迥異的互動模式。
二、關於索朗多吉一文
國民政府的動機：在內憂（國共內戰）外患（抗日戰爭）的背景下，國民政府無力實際控制西藏。因此，他們採取「紙上談兵」的策略，透過篡改文件和通信來單方面宣示主權，為其「統一邊疆」的政治野心服務，這是一種「矯飾偽行」的舉止。
共產黨的繼承與延續：作者認為，中國共產黨完全繼承了國民政府的這套手法，並將其應用至今。歷史檔案的造假是為了服務當前的政治目的，即合法化其對西藏的統治。
最終的擔憂，是「文化滅絕」：文章最後將歷史檔案的篡改與當下中共在西藏推行的文化同化政策聯繫起來。作者指出，中共透過設立寄宿學校，強制藏族兒童脫離母語環境，意圖使藏語文像滿文一樣瀕危。他警告，當藏文失傳時，所有能印證西藏歷史的紀錄將只能依賴被篡改過的中文檔案來解讀，屆時西藏將「名正言順」地成為中國的一部分。
三、關於新書中提及達賴喇嘛尊者轉世的三個小故事
由於筆者今年陸續編輯了劉漢城教授《西藏自古以來就不是中國的一部分》英文版、達拉・平措札西的《雄雞啼鳴道人生：達賴喇嘛姐夫的雪域見證》，以及達瓦才仁的《西藏人口史明鏡》，謹就此提出三段小故事和大家分享：
《雄雞啼鳴道人生：達賴喇嘛姐夫的雪域見證》一書中提到關於中華民國和中華人民共和國試圖干預達賴喇嘛轉世的兩個曾經發生的故事：
曾任西藏政府官員、後來擔任中共全國人大常委會副委員長與全國政協副主席的阿沛・阿旺晉美於 1989 年 7 月 21 日在所謂的西藏自治區人大會提出無可爭辯的歷史事實，他說：
「至於十三世達賴喇嘛的轉世靈童 『靈童聰穎異常免於掣簽』的說法，在檔案中是一張剪報的內容，在一紅色標題下提到吳忠信主持達賴喇嘛的登基典禮並有一張他參加典禮時的照片。該張照片是在十四世達賴喇嘛的寢室照的，照片中有吳忠信獻給達賴喇嘛的一只手錶，達賴喇嘛的手中拿著那只手錶，顯出高興的樣子。報上稱：『根據這張照片，吳忠信提出達賴喇嘛靈童聰穎異常免於掣簽的報告並獲得批准』云云。所謂吳忠信主持十四世達賴喇嘛的登基典禮的說法，就是依據這麼一張照片，在報上登出主持典禮的新聞而產生。僅此而已。」
這映證了索朗多吉文中所說，中華民國政府採取了「紙上談兵」的策略。
1987年1月7日在與當時的統戰部宗教與民族工作局副局長李佐民會談時，李佐民提到：
「⋯⋯達賴喇嘛已經 52 歲了，年紀不小了，我對你的談話雖然不入耳，但不得不說：世事難料，達賴喇嘛如果圓寂了，也許你們會迎請一位達賴喇嘛的轉世靈童；也很有可能會產生兩個轉世靈童：也許你們在印度迎請一位轉世靈童，也許我們在國內迎請一位轉世靈童。」
這說明了將近40年前，中華人民共和國就已經在思考透過達賴喇嘛轉世掌控新侵佔的領土西藏。
而《西藏人口史明鏡》則提到了「三個第六世達賴喇嘛」的故事：
「在滿清的文獻中，先後出現了三個第六世達賴喇嘛。其中達賴喇嘛倉央嘉措時期，西藏與滿清的敵國準噶爾關係親密，與滿清的關係維持正常，因此滿清除了派人向倉央嘉措問安獻禮而外，似乎並沒有更多的互動。後來與拉藏汗結盟，乃承認其所立阿旺伊西嘉措為第六世達賴喇嘛，送來金冊印章等，反稱倉央嘉措是假達賴，可能因而不便承認作為倉央嘉措轉世的格桑嘉措，而為了與準噶爾人作戰時得到西藏人的支持，就稱格桑嘉措為第六世達賴喇嘛，因而出現了三個第六世達賴喇嘛。不過滿清的承認與否實際上並不是影響達賴喇嘛的身分。實際上，後來第十世達賴喇嘛、第十一世達賴喇嘛等也是並沒有得到滿清皇帝的金冊或印章就直接登基了。 （參閱《景紋駐藏奏稿》第76頁）。」
其中提到的倉央嘉措，就是據聞寫下「不負如來不負卿」、因為喜歡寫情詩而廣為大家喜愛的達賴喇嘛。從這個故事也可知道達賴喇嘛轉世靈童的認證，一直會和當時的政治與國際局勢息息相關。
而以上的三段往事，有起伏、有反差，都是可以讓人印象深刻、凝聚共感的好故事。
四、新時代敘事的力量與 T-Pop 時刻
剛剛我們聽了兩篇非常精闢的分析。第一篇，跋熱・達瓦才仁先生清晰地勾勒出元、明兩代與西藏截然不同的關係：元朝是基於宗教的「供施關係」，而明朝則主要是宗教交流與朝貢貿易，從未干預西藏內部政權的更迭。第二篇，索朗多吉先生則透過對檔案的細緻考證，揭示了民國政府以來，如何透過「主持」與「參加」的一字之差，「國家」與「地方」的刻意誤譯，來建構一個虛假的歷史敘事。
這兩篇文章給了我們一個堅實的基礎：我們擁有歷史的真相。
但是，在今天這個時代，光擁有真相，是遠遠不夠的。
我的第一個觀點是：我們的敘事手法，必須與時俱進，必須與這個星球上最活躍的年輕世代接軌。
過去幾十年，我們習慣於用學術論文、歷史文獻、政治聲明來捍衛我們的立場。我們寫了很多書，開了很多會，我們在理性的法庭上反覆陳述，期望世界能耐心聽完我們的證據。這在過去很重要，也很有價值。但今天，我們面對的是一個資訊爆炸、注意力碎片化的時代。
我們的潛在聽眾——那些 Z 世代、Alpha 世代的年輕人——他們在哪裡？他們在TikTok 上觀看 60 秒的短影音，在 Instagram 上追蹤視覺故事，在 YouTube 上看知識型網紅用動畫解說複雜的歷史，他們甚至在電玩和元宇宙中體驗另一個世界。
當我們還在出版厚重的歷史檔案選編時，對方已經用精心製作的短片，講述著「農奴解放」、「西藏自古以來就是中國一部分」的溫情故事。我們在寫一篇嚴謹的檄文，而他們在拍一部微電影。
所以，我們必須改變。索朗多吉先生揭露的「主持」這個謊言，本身就是一個絕佳的歷史懸案。我們為什麼不能把它做成一個 3 分鐘的動畫短片，用生動的視覺對比，清楚呈現藏文原文和被篡改的中文譯文？我們為什麼不能做一系列的 IG Story，每天介紹一個被抹去的藏文詞彙，比如「རྒྱལ་ཁབ་」（Gyal Khab，國家），讓年輕人透過視覺衝擊，秒懂這個詞背後的意涵？
我們需要將我們的歷史真相，從厚重的書本中解放出來，把它們「轉譯」成這個時代的語言——視覺的、情感的、互動的、易於分享的語言。這並非是要讓歷史變得膚淺、淺碟，而是要讓深刻的真理，擁有能夠穿透喧囂的鋒利。
我的第二個觀點，也是更核心的一點：要讓西藏的敘事重新活躍於人間，我們需要打造屬於自己的「T-Pop 時刻」（Tibetan Popular Culture）。
各位請想一想，幾十年前，世界上有多少人真正了解韓國文化？但今天，從 BTS 防彈少年團的音樂、到《魷魚遊戲》的影集、再到韓國的美食與時尚，韓流（K-Wave）席捲全球。人們是因為先讀了韓國的歷史，才去聽 K-Pop 嗎？不，恰恰相反。他們是因為愛上了 K-Pop，才對韓國這個國家產生了好奇，進而主動去了解它的歷史、語言和社會。
這就是文化軟實力的力量。它不是生硬的政治宣傳，而是一種無法抗拒的吸引力。
西藏擁有世界上最深邃、最迷人的文化底蘊之一。這就是我們的「黃金礦脈」。但我們過去太過於強調「被迫害」的受害者敘事，而忽略了我們作為一個文化巨人所能「給予」世界的禮物。
我們的 T-Pop 是什麼？
是心靈的科學：當全世界的年輕人都在為焦慮、憂鬱所苦，尋求冥想和正念時，我們西藏擁有的是傳承千年的、最完整、最精密的心靈科學體系。我們不應只把它當成宗教，更要將它定位為一種能提升全人類福祉的「普世智慧」。
是獨一無二的美學：我們西藏的唐卡藝術、藏戲、傳統服飾、建築風格，都蘊含著深刻的哲學和宇宙觀。我們能否與全球頂尖的設計師、藝術家合作，讓這些元素出現在巴黎的時裝週、倫敦的美術館、或者紐約的數位藝術展上？
是堅韌不拔的生命故事：從達賴喇嘛尊者的人生，到每一位流亡藏人的奮鬥，這本身就是一部部最動人的英雄史詩。這些故事，是好萊塢編劇夢寐以求的題材，它們充滿了希望、勇氣與智慧。
K-Pop 的成功，是國家級的戰略、商業化的運作和藝術家創造力的完美結合。我們需要一個類似的戰略：從被動的文化保存，轉向主動的文化創造與輸出。
我們的目標，不應該只是讓世人「同情」西藏，而是要讓世人「嚮往」西藏的文化與智慧。當一個年輕人因為喜歡一位來自西藏的電子音樂人，而去搜尋他的故鄉；當一位時尚愛好者因為迷上藏式的設計，而去了解它背後的文化符碼；當一位企業家因為學習藏傳佛教的智慧而讓事業更有意義時，我們就成功了。
當全世界都因為我們的文化而對我們產生了深厚的好奇與連結時，那些關於「主持」或「參加」的謊言，自然會不攻自破。因為人們會主動想知道：這樣一個擁有如此燦爛文明的民族，它的真實歷史，究竟是什麼？
總結來說，我們正站在一個十字路口。我們可以繼續守著歷史的真相，在同溫層裡悲鳴；或者，我們可以勇敢地擁抱這個新時代，用年輕人懂的語言，發動一場文化的「魅力攻勢」。
讓我們不僅僅是歷史的捍衛者，更要成為未來的創造者。讓我們一起努力，將西藏的敘事，從博物館的檔案櫃裡，真正地、鮮活地，帶回到人間。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
元明兩朝從未擁有西藏主權與喇嘛轉世的決定權
達賴喇嘛轉世的核心意義──守護西藏歷史文化主權
濱崎步面對1.4萬空位開唱！陸網打臉稱「彩排照」 兩派說法戰翻
其他人也在看
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 16 小時前 ・ 639
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 13
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 336
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 50
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 408
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 174
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 11 小時前 ・ 30
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 23 小時前 ・ 3
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 172
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 17 小時前 ・ 60
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 22 小時前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 105
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 20
「3星座」12月走大運 貴人、幸運色一次看
歲末將至！到了2025年的最後一個月，塔羅小孟老師分享，這「3星座」12月將走大運，雙子座適合多研究投資項目，巨蠍座職場有貴人相助，射手座需小心破財變成月光族。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話