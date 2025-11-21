用新台幣挺高市早苗 駐日代表李逸洋：一起買爆日本水產品！

駐日代表李逸洋呼籲民眾「買爆日本農水產品」，幫助日本。（圖：台北駐日經濟文化代表處官網）

日相高市早苗「台灣有事」言論遭中共激烈反應，不但藉軍力威嚇，也對陸客發佈日本旅遊警示、並暫停日本水產品輸陸。駐日代表李逸洋今天（21日）強調，高市首相是把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待；如今日本遭受中國的經濟脅迫，喊話台灣民眾「買爆日本農牧水產品」，幫助日本。李逸洋指出，日本這次受創最深的首推水產品干貝，呼籲台灣民眾大力購買。

事實上，當北京制裁日本的訊息傳出後，台灣各界就開始興起挺日風潮。總統賴清德在社群平台貼出他享用日本鹿兒島鰤魚及北海道扇貝的壽司午餐菜色；外長林佳龍也多次公開呼籲台灣民眾：以實際行動多買日本產品、多吃日本美食、多去日本旅遊來力挺高市首相及內閣；民間更出現各種挺日聲浪，有人主張「日本有事，台灣有事」；更有人戲稱，「既然日本這麼危險，請陸客千萬別再去日本，我們去就好」，酸度破表。

李逸洋今天表示，日相高市早苗本月7日在眾議院接受質詢時說，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。引發中共強烈不滿，對日本採取複合式攻擊。

李逸洋說，「對於高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待」，任何一位深愛台灣、認同台灣的民眾，內心無不深受感動，感激萬分。表示現在中國下手，停止進口日本水產品，目的就是要傷害日本的經濟。所有深愛台日友好的台灣人民，目前能做的就是「一起來買爆日本水產品」，讓日本經濟夠不受中國禁買的傷害。

事實上中國大陸從2001年起就停止進口日本牛肉，原本計劃今年重新開放，但這項協議也確定被中方片面喊停。李逸洋回想起，2021年中國大陸同樣禁止台灣鳳梨輸陸，已故日本首相安倍晉三當時就大力促銷台灣鳳梨，在日本民眾力挺之下，如今日本已經成為台灣鳳梨的最大買家。此外，台灣的香蕉、芒果及鮪魚，日本也同樣是最大買家。

另一方面，日本有77.5%的外銷蘋果、58.6%的外銷葡萄、53.4%的外銷山藥及42.5%的外銷柿子，都賣到台灣，台灣也是日本這4項農產品的最大出口國；此外台灣還是日本的干貝、和牛、水蜜桃、草莓及梨子等5項農水產品第2大出口國。

李逸洋表示，台灣人口2300萬，在世界只佔第57位，能如此大力支持日本農產品，相當了不起，希望台日兩國人民今後也能持續購買彼此的農水產品，互惠互利。

李逸洋強調，這次中國大陸停止日本水產品進口，衝擊最大的是干貝，建議台灣民眾大力購買干貝，讓台灣從第二名出口國晉升為第一名，減少日本損失，支持高市內閣、也回報當年日本在台灣鳳梨危機時出手的相援之恩。（張柏仲報導）