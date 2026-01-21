用暖暖包注意！女放胸口9小時「燙掉一層皮」 燙傷高風險族群曝

全台凍番薯，氣溫明顯溜滑梯下降，不少民眾都拿出各自的取暖法寶，但台中一名女子在使用暖暖包時，因為放置在皮膚上長達九個小時，導致二級燙傷，被燙掉一層皮，但女子卻不覺得痛。醫師表示長者、糖尿病患者等族群，都是知覺遲鈍者，最好選用溫度較低的暖暖包比較安全。

台中一名55歲的女子，把手握式的暖暖包放在胸口九個小時，被燙到掉一層皮，竟然沒感覺到痛。對此，醫師解釋知覺比較不敏感的老人家、細皮嫩肉的嬰幼兒，都屬於容易被燙傷的高風險族群。

廣告 廣告

醫師提醒高風險族群使用暖暖包時要注意。圖／台視新聞

且比起把暖暖包，拿在手上不斷搓熱，其實貼對黃金位置更重要。醫生解釋，可以貼在腳底板的湧泉穴、後腰正中線上的命門穴以及後頸被稱為是陽氣開關的大椎穴，透過熱敷按壓，可以達到驅寒保暖的效果。關鍵穴位貼得對，就像是幫血液加熱，快速傳導全身，讓身體暖起來，不再冷冰冰。

醫師推薦可以貼在幾個穴道，幫助身體驅寒保暖。圖／台視新聞

台中／潘欣宜、王勝炫、黃致堯 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

暖暖包可分好幾天用？ 「這樣做」能暫停發熱

寒流來襲泡湯暖身 醫示警：高風險族群慎防心血管負擔

天氣冷颼颼！暖氣開太熱恐傷心臟 醫師曝「最佳溫度」