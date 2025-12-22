用棉花棒挖耳朵超爽？醫急曝嚴重後果「恐影響聽力」越推越深

生活中心／綜合報導

許多人洗澡或游泳後，因耳朵進水會感到不適，習慣拿起棉花棒挖一挖耳朵，感受瞬間暢通的爽感。不過，耳鼻喉科醫師張嘉峻就點出，此舉其實是「錯誤習慣」，不僅反而讓耳垢推到深處，久而久之還會影響聽力，如果出現3症狀則最好就醫，不可輕視。

張嘉峻醫師在粉專發文指出，許多人經常習慣在洗澡後挖耳朵，但其實「這是錯誤習慣」。他點出，當棉花棒進去耳朵後，在看不到的情況下開始挖，「容易把濕軟的耳垢推到深處，久而久之堆積在耳膜上就容易影響聽力、也不易取出。」

洗澡後「用棉花棒挖耳朵」超爽？醫急曝嚴重後果「恐影響聽力」3症狀別忽視

耳垢若被推到深處，久而久之堆積在耳膜上就容易影響聽力、也不易取出。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

如果因為耳朵有水、覺得濕濕的不舒服，張嘉峻建議用3招處理。首先是「跳一跳」如同游泳耳朵進水一樣做法，拉拉耳朵、上下跳動讓水流出；再來是「吹乾」，把吹風機調溫冷風後吹乾耳朵；或是「自然風乾」，雖然起初會不習慣，但幾天後就會逐漸適應。張嘉峻提醒，如果耳朵出現痛、癢、悶的症狀，還是建議來耳鼻喉科診所給專業的醫師診斷。

若用棉花棒挖耳朵，反而容易讓耳垢推到深處。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

事實上，耳鼻喉科醫師陳亮宇曾指出，耳垢大多堆積在耳道外側的軟骨部，正常情況下可自然排出，使用棉花棒反而容易把耳垢推進不具彈性的硬骨部。若真的耳朵太癢想挖，他建議安全範圍以「小拇指可及的深度」為宜，同時使用小拇指前需先洗手消毒，降低感染風險；不過耳朵癢經常伴隨異常症狀，像是分泌物異味、異物感、聽力受損等，可能是外耳炎、小蟲入侵或耳垢過度堆積的徵兆，此時應立即就醫，而非自行處理。





