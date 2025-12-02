用機車價置產！彰化26筆抵費地標售 最便宜4萬元

〔記者張聰秋／彰化報導〕別懷疑，用機車價格買土地！彰化縣政府最近公告標售今年第2次農地重劃區抵費地及零星集中土地，多數都是小面積的土地，底價數十萬元就有，甚至不到10萬元，最便宜的一筆只要4萬多元，對小資族或打算退休後體驗耕作樂趣的民眾來說，不失為置產與圓夢的機會。

這次標售農地重劃區抵費地及零星集中土地共計26筆，地點分布在鹿港、和美、溪湖、田中、福興、秀水、埔鹽、永靖、田尾、芳苑、大城共11個鄉鎮，全部按現況標售不負責清除耕作物，投標人應自行前往勘查，得標後抵費地如有地上、地下物，皆由得標人自行處理，有興趣者可先行勘查，縣府將於12月15日辦理標售。

縣府地政處指出，抵費地價格親民、臨路、灌排水便利、產權明確，有利於農耕使用。競標者須符合農地相關規定，標得後需依規合法使用，避免違規造成罰則。

這次土地包含農地、工業地，也有交通用地，地段與地目不同，面積也不一，以平方公尺計算單價，底價最便宜的每平方公尺1358元，最貴的每平方公尺2萬元，價差大。

以總底價來看，秀水鄉安東一重劃區復興段特定農業區，8平方公尺(單價520元)農地總底價才4萬2560元，價格比一台125CC新機車還甜，不過，該筆農地毗連耕地，耕地所有權人具優先購買權。還好，多筆小面積農地沒有優先購買權的問題，像是田中鎮外三塊厝重劃區農地新外三段就有4筆農地，每筆總底價從4萬多元到7萬多元都有，價格親民。

標售細節可上縣府地政處官網業務專區項目下的「土地標售」了解。

