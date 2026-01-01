用歌聲為城市加油 新北元旦升旗八千人唱出力量

《圖說》新北市元旦升旗典禮，市長侯友宜表示，升旗是我們對城市、對國家的承諾，站在 2026 新年的起點，期盼中央與地方的領導人，多一份同理心，用行動回應人民的期待才能讓台灣更好。〈民政局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】新北市政府今（1）日在板橋435藝文特區馬卡龍草原舉辦元旦升旗典禮，由新北市少年合唱團領唱國歌，並與市長侯友宜、市府團隊及現場超過8,000位市民齊聲合唱〈明天會更好〉及〈再出發〉，升旗典禮由退儀邦及年僅10歲的小禮兵孫孫引領國旗進場，俐落操槍與整齊劃一步伐，展現高度默契；隨後由新北市少年合唱團領唱國歌及多首正能量歌曲，在嘹亮歌聲中為新的一年注入前進的力量。

侯友宜表示，升旗是我們對城市、對國家的承諾，站在 2026 新年的起點，期盼中央與地方的領導人，多一份同理心，用行動回應人民的期待才能讓台灣更好。在新北市，也不分你我、不分立場，ㄧ起為這片土地做事、做出成績。

《圖說》新北市元旦升旗典禮展現磅礡氣勢 。〈民政局提供〉

他說，新北這幾年公托已達 128 家、日照超過 100 處，軌道建設與淡江大橋陸續完成，城市一步一步向前。面對挑戰，只要不失去信心，就能再出發；只要團結同行，明天一定會更好，盼望2026 台灣團結、新年平安。

民政局長林耀長表示，此次活動主題《新北好YOUNG doo doodoo》，特別邀請超人氣卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴親子一同迎接新年。健走路線規劃「新海濕地」、「新月廣場」及位於新莊廟街的「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾可依體力選擇路線，沿途也設置鯊魚寶寶拍照背板，許多大小朋友邊健走、邊拍照，樂在其中。

《圖說》元旦升旗典禮，由新北市少年合唱團領唱國歌，並與市長侯友宜、市府團隊及現場超過8,000位市民齊聲合唱〈明天會更好〉及〈再出發〉為城市注入希望與祝福。〈民政局提供〉

活動現場從暖場節目就活力滿滿，三軍儀隊退伍弟兄協會（退儀邦）精湛技巧的操槍表演，展現磅礡氣勢，新北國王隊啦啦隊活力四射的熱舞演出，更點燃現場氣氛，還有鯊魚寶寶也在健身教練帶領下，與大小朋友一同跳健康操，現場歡笑聲不斷。

《圖說》三軍儀隊退伍弟兄協會（退儀邦）升旗及精湛技巧的操槍表演。〈民政局提供〉

此外，市府結合新莊廟街商圈合作，民眾持集章卡至廟街指定合作店家消費，即可享有專屬優惠，包括老順香餅店、阿瑞官粿店等百年老店及在地美食等，今日都湧現人潮，還可到新莊武聖廟及慈祐宮祈福，領取開運金幣與平安符，為新的一年開運加持。

《圖說》市府團隊及貴賓與現場民眾合照。〈民政局提供〉

健走活動後現場安排摸彩活動，參加者有機會抽中iPhone 17、Switch 2 等多項大獎，也安排多組表演團體輪番演出，內容豐富多元，並規劃童趣市集，集結新北嚴選商家、新北青農及特色文創攤位，提供民眾逛市集、品嚐美食的樂趣。