用歷史說話 北京反擊台灣地位未定論

大陸國家主席習近平致電美國總統川普，提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普則表示，理解台灣問題對於中國的重要性。學者認為，有別於過去重申「一中原則」，習近平改從闡述戰後歷史強調台灣回歸中國的重要性，定調台灣就是中國的，反擊民進黨獨派主張的「台灣地位未定論」。

國安戰略學者陳文甲指出，習近平此次有別以往重申「一中」，而是用闡述戰後歷史的手法，強調台灣回歸是國際秩序重要組成，應該共同維護好二戰勝利成果，等於直接言明「台灣就是中國的，並未有懸而未定的問題」，直接打臉民進黨引用歷史文件宣稱的「台灣地位未定論」。

廣告 廣告

政大外交系教授黃奎博指出，習近平要正統、要話語權，大陸自視二戰中國政權的唯一繼承者，將美國與中華民國共同抵抗法西斯和軍國主義侵略的事實簡化、去脈絡化，透過電話峰會後國際媒體的散發，由大陸及外國語文媒體大幅報導，拓展話語權。

對於川習對話，陳文甲分析，川習在「可合作、低政治成本」的經貿議題上延續釜山會晤後的正面氣氛；但在政治與安全議題上，美方僅以「理解中國關切」的模糊語言回應，刻意不在公開場合強調台灣，可見歧見仍在。陳文甲推估，本次通話是「階段性整合」而非突破，真正關鍵將在明年4月川普訪陸前後，雙方如何將合作具體化、如何管控台海與東亞敏感問題，將決定接下來的區域發展情況。

淡江大學外交學系助理教授陳奕帆則認為，這次通話是習近平主動致電川普，與過去「應約」不同，更彰顯習掌握主導性，並優先點出近期對「台海有事」議題的高度關切。

陳奕帆分析，習近平一石二鳥的策略，不僅傳達要美國約束日本首相的談話，也要美國牽制台灣，形成實質「G2共管印太事務」；再輔以陸方對美國在俄烏和平協議的努力，推動美陸在全球事務上相輔相成的關係。