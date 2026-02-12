用母語播報新聞 桃園自強國小寒假推出本土語營隊

桃園市自強國小舉辦「校園本土語言新聞小主播研習營」，45位國中小學生參與

營隊前往電視臺觀摩，學員體驗在主播臺播報新聞

電視臺工作人員為學員說明設備操作與鏡頭位置

課程安排「主播化妝術」

營隊學員參觀電視臺，覺得新鮮又好玩

為迎接2月21日國際母語日暨台灣母語日，桃園市自強國小在寒假期間舉辦「校園本土語言新聞小主播研習營」，來自桃園市20所國小、2所國中，共45位五至八年級學生熱情參與，從臺灣台語、臺灣客語的學習，以及到電視臺體驗新聞播報，讓學生在真實情境中開口說母語，感受語言的魅力。

自強國小表示，本次營隊為期3天，學員們從「如何成為稱職的小主播」開始，學習主播臺上的儀態、語調與鏡頭感；接著化身小記者，練習新聞採訪與資料蒐集，並透過校園生態導覽，學生將所見所聞轉化為一篇篇新聞稿，為播報做足準備。山頂國小學生鄭晏欣表示，有後山的學校真的不多，邊走邊認識植物、鳥類和昆蟲，就像在探險一樣，校園變得好有趣。

第二天的課程則更貼近主播實務。上午依臺灣台語、臺灣客語分組，由指導老師逐字逐句協助修正新聞稿；下午則安排「主播化妝術」與「攝影實務課」，第一次上妝的學員們笑聲不斷，也小心翼翼，深怕畫得「太不一樣」。永順國小學生艾蜜莉表示，原來主播光鮮亮麗的背後，要做這麼多準備，這堂課對以後進入職場真的很實用。此外，講師也教導三分構圖與九宮格構圖法，讓學生學會用手機拍出專業感十足的照片，在生活中隨時可派上用場。

自強國小指出，在經過兩天密集訓練後，課程第三天帶著學員前進電視臺錄影。學員坐上真正的新聞主播臺，聽著工作人員細心解說設備操作與鏡頭位置，大家雖然臉上難掩緊張，仍鼓起勇氣完成播報。下午回到學校，各組進行成果分享，彼此交流心得。南勢國小學生劉品言表示，第一次走進電視臺讓她大開眼界，有多次參加演講比賽的經驗，讓她能順利完成播報，也覺得這次的主播體驗真的又新鮮又好玩。

自強國小林毓玲主任表示，今年有45位學員分為3組臺灣台語與2組臺灣客語，不僅要熟練運用母語，還要克服新聞播報的緊張情緒，挑戰難度相當高。在過程中，學生彼此鼓勵、合作完成任務，也培養了努力、堅持與團隊合作的品德核心價值。