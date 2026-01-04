用水問題失控大暴走！基隆男狂打1999、怒嗆「砍殺謝國樑」下場曝

記者林盈君／基隆報導

去年3月間，基隆一名張姓男子因住家用水問題，氣憤撥打1999市民服務專線，怒嗆「到基隆市府開始殺人」、「砍殺市長謝國樑」等，警方獲報循線逮捕張男，被檢方依恐嚇公眾罪起訴。案經基隆地院審理，考量張男坦承犯行，且因肢體障礙生活多有不便，可能缺乏自我控制能力，因此判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

基隆市政府。（圖／翻攝googlemap）

據了解，張男因家中用水問題未獲解決，氣的撥打1999嗆聲「到基隆市府開始殺人」、「砍殺市長謝國樑」，被警方循線追查，通知其到案說明，張男到案後坦承犯行，檢方依法起訴。基隆地院審理後，法官認為張男為心智成熟之成年人，卻打電話恫嚇，考量其身心狀況等因素，依法判處2月。

