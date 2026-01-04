用水問題未獲解決市民專線嗆殺謝國樑 男判2月徒刑

（中央社記者王朝鈺基隆4日電）張姓男子因用水問題未獲解決，撥打市民服務專線，竟揚言要到基隆市政府砍殺市長謝國樑；基隆地方法院審理後，依恐嚇公眾罪判處張男2月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，張男因用水問題未獲解決而情緒不佳，去年3月14日上午7時許，撥打1999市民服務專線，向專線客服人員嗆稱「我警告你喔，麻煩你跟謝國樑講清楚，國家新城上面是水源區，他再動歪腦筋、動歪主意，我就去基隆市政府砍殺他」。

張男並說「連張通榮都看過我，不要跟我開玩笑，鄭重的警告你，再來我住的地方騷擾我，我就到基隆市政府開始殺人，有種你去告我」。

經客服人員轉報，警方通知張男到案說明後送辦，張男在檢察官偵訊時坦承犯行，證人謝國樑在偵訊中證稱，他知道有民眾撥打1999要恐嚇他，但不清楚恐嚇內容及細節，不會感到害怕；檢察官偵查後，依恐嚇公眾罪嫌起訴張男。

法官表示，張男為成熟的成年人，竟恣意恫嚇公眾，使得公眾感到恐懼，應予非難，考量張男因肢體障礙生活不便，屬於社會邊緣求生族群，因受到身心缺陷所擾的生命歷程，確實可能較缺乏自我控制能力，去年12月26日依恐嚇公眾罪，判張男2月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1150104