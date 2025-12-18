用水安全再次拉警報！ 基隆河上游驚見白色泡沫污染 經長鬆口研議檢討

經濟部長龔明鑫鬆口，基隆河八堵抽水站設置位置會進一步檢討 。資料照，吳馥馨攝



不明油污污染基隆、汐止18萬戶用水的風波才剛平息，今（18）日上午基隆河支流暖暖溪水源橋下再次發現大量不明白色泡沫，台水公司獲報後啟動緊急應變機制，並再次停止抽取基隆河原水。基隆河水源密集出現污染，是否將現行八堵抽水站再往上游移動？經濟部長龔明鑫坦言抽水站往上游移動有難度，但原設計不是那麼好，會進一步討論改善方式。

龔明鑫今天下午主持經濟部部務會議，會前受訪時被問及今早基隆河上游暖暖溪水原再次受到污染，是否有意將取水口往更上游移動。

廣告 廣告

龔明鑫表示，當初選擇八堵抽水站是考量該處取水較合適，若再往上游移動，集水量會變少，枯水期會影響取水量，因此目前比較好的方式就是增強監控；像是今天台水公司很快就發現白色泡沬污染，就立即暫停取水，改用新山水庫水源，目前水量充份，是目前比較好的方法。

龔明鑫表示，現行做法就先加強監控；至於是否再往上游移動，因原設計不是那麼好，會再進一步討論。今次台水公司已設3道防線，污染在上游時就發現，也能很快反應處理。

今天上午基隆暖暖溪水源橋下發現大量不明白色泡沫，台水公司獲報後第一時間已立即指派人員趕赴現場，發現不明泡沫位置距離八堵抽水站上游約1.3公里之基隆河支流暖暖溪，所幸發現時泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水；並在現場取水口設三道防護措施，同時配合環保局共同處置。

更多太報報導

基隆河又有情況！驚見暖暖溪出現不明白色泡沫 台水公司再次停抽河水

跨境網購注意！杜絕冒名報關 明年3/1起全面實施「預委任」

【一文看懂】基隆河污染18萬戶自來水的教訓 水源保護區違法問題有多嚴峻？