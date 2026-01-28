用水竟成奢侈品？楊梅「微笑山丘」仰賴井水生活盼設加壓站

桃園市楊梅區微笑山丘社區過去仰賴2口井輪流抽水，供約200戶住戶使用，民眾過著供水靠天氣的生活。住戶苦喊，「用水」成為生活壓力，社區也公告為了節約用水，禁止大掃除，苦不堪言。(李家興提供)

桃園市楊梅區微笑山丘社區過去仰賴2口井輪流抽水，供約200戶住戶使用，民眾過著供水靠天氣的生活。住戶苦喊，「用水」成為生活壓力，社區也公告為了節約用水，禁止大掃除，苦不堪言。地方多次向中央、市府反應，經3次協調會，盼加壓站可以早日規畫動工。市府經發局表示，加壓站用地已取得地上權設定，自來水延管規畫設置於福人路上。

住戶表示，目前2口井水輪流抽水，1天抽約8小時，冬天因雨季水量較充沛，但現在社區也公告禁止大掃除，要過農曆新年了，非常困擾。過去夏季缺水，也常常抽出黃褐色的水，水塔也被堆積的泥沙污染，過去曾以1趟次約1萬8000元利用水車送水，根本吃不消，從未想過「用水成為奢侈品」。

國民黨籍立委呂玉玲表示，該社區已逾30年，大型社區僅依靠井水生活，現階段早已不堪使用，且井水早已受嚴重汙染，因此地方希望要求經濟部水利署專案處理，將該處老社區自來水管線重新設置，也因該社區位在山丘上，希望加壓站能一次規畫完備，同時市府經發局一同努力，否則讓民眾繼續使用井水過生活，不僅存有安全疑慮，更無法解決用水問題。

無黨籍市議員李家興說，民眾多次反應，希望設置加壓站，解決用水問題，目前已開完第3階段協調會，目前尚有約40多戶土地使用同意書未取得，將依程序先透過區公所調解會調解，若調解無法成功，將依《自來水法》第53條規定，啟動行政執行程序辦理施作，積極協助當地社區取得用水的權利；盼加速前置作業，盡速啟動設計規畫、施工，解決住戶困境。

經發局說明，目前加壓站用地已取得地上權設定，而自來水延管規畫設置於福人路上，均屬私有地，所以目前在處理此爭議部分，微笑山丘管委會已將與地主調解不成的資料送請本府審查，目前依據《自來水法》第52條及第53條就爭議處理，市府已召開2次內部審查會議，後續將函請所有地主陳述意見，待陳述意見處理完畢後，市府將製作補償金的行政處分，並請社區依據市府核定之補償金額通知地主領取，待相關程序完備後，將向中央爭取補助經費，後續將進行加壓站設計規畫。

