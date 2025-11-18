用泰國菜慢煮復仇記 泰名導 Pen-Ek《地慾廚房》端上最黑的料理

Pen-Ek 是泰國知名導演，他的作品中總有難以言喻的黑色幽默，幾乎就像是他在作品的標記。（金馬執委會提供）

帶著新作《地慾廚房》來台參加第 62 屆金馬影展的泰國導演 Pen-Ek Ratanaruang（彭力雲旦拿域安），在片中設計了一場「用泰國菜殺人」的漫長計畫：炸雞翅、臭豆炒鮮蝦、瑪莎曼咖哩、醉鬼炒海鮮、滷豬腳……一道道色香味俱全的料理，在他手中成為謀殺的要角。 Pen-Ek 透露，故事靈感源自一則新聞：一名女子在丈夫的食物中長期投放老鼠藥，最終遭揭穿入獄。Pen-Ek 於是開始反問自己，是否存在一種更隱密、更難察覺的殺人方式？

一份要吃 10 年、15 年、20 年的殺人菜單

身兼編劇的 Pen-Ek 想到使用泰國菜來謀殺的可能性。他筆下的男主角嗜吃成癮，於是女主角在結婚後專程學料理，以復仇為唯一目的。電影中的料理顧問甚至依照劇情設定，提出不同「時間線」的菜單：「若要 20 年殺一個人，應該是這些菜；若要 10 年，則是另一份菜單。」荒謬、陰鬱、黑到發黑的幽默感，不只滿溢於新作《地慾廚房》，在近作電影《蘇美瞳玲眼》到劇集《69 兩頭勾》，都維持 Pen-Ek 一貫的標記。

在《地慾廚房》中，女主角以 15 年時間讓男主角病倒、坐上輪椅，但他仍禁不住她的手藝誘惑。食慾與慾望交纏的處理方式帶有奇幻色彩，連最終的性愛場景都瀰漫黑色怪趣。女主角演員Bella Boonsang 雖缺乏經驗，演出時相當投入，Pen-Ek 更為她調整對白。他笑說：「選新人像賭博，但這次我們的運氣很好。」

Pen-Ek 帶著新作來台，不過面對有些作品中的謎，他坦言，連他自己都不知道答案。 （金馬執委會提供）

片中亦有許多未解之謎。Pen-Ek 坦言：「我也不知道答案。我創造了角色，故事就自己長出來了。」電影同時找來淺野忠信客串，並與杜可風相隔20年後第三度合作。兩人維持習慣：不畫分鏡圖，依現場走位、現場決定鏡頭。

慾望、食慾與復仇的慢火料理

被視為泰國新浪潮代表的 Pen-Ek 今年 63 歲。他笑稱，片中的「慢性殺人法」需要極大耐性，而當導演也同樣如此，拍攝就是不斷等待。在 Pen-Ek 新作中，當廚師的女主角也顯得不急不躁，與她的復仇計畫相互呼應。即使總是在大火快炒、油鍋熱炸中度過，但她的主菜其實是耐心，她以15年的時間進行美食殺人計畫。

女主角 Bella 表現出色，導演說到，她的演出經驗雖然不多，但非常投入。（金馬執委會提供）

不過男主角 Krit Sripoomseth 的身材則深受其害，因應劇情，男主角原本有著六塊肌身材，開始吃胖後就變形，Pen-Ek 大笑：「我們毁了他的身材。」幸好過幾個月 Krit 的身材就恢復精實了。

自稱「City Boy(城市男孩)」的 Pen-Ek，近年搬離曼谷，在清邁建了自己的房子。但清邁的霧霾季不適合久居，他時常到合作剪輯師位於海邊的餐廳工作——剪輯時她在電腦前，Pen-ek 則在餐廳外場幫忙。電影開場女主角在餐廳工作的設定，也出自這段經驗。

他直言搬離曼谷並非因喜歡清邁，而是因為「他喜歡的曼谷已經消失」。過去常去的麵店及其他店家全被昂貴的日本餐廳、義大利餐廳取代。他說，那些舊事物的消失讓城市變得炫耀而無趣。「所以我選擇搬到北部，希望能找到一些我仍眷戀的東西。」黑色敘事，或許也是他在電影世界中不願放下的事物。

