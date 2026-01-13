用流體力學顛覆淨化科技！Dyson推HushJet噴射氣流空氣清淨機

記者李鴻典／台北報導

迎接新年，Dyson宣布以流體力學為研發核心，透過工程應用突破傳統空氣清淨機的產品形態，將於1月14日推出全新Dyson HushJet™噴射氣流空氣清淨機HJ10。

Dyson HushJet™噴射氣流空氣清淨機HJ10。（圖／品牌業者提供）

Dyson HushJet™創新氣流噴射技術源自航空噴射引擎在高速運轉下仍需保持穩定導流的概念，以獨創星形噴嘴結構設計氣流通道，使高速潔淨氣流在釋放前被精準平滑導引，降低湍流並提升穩定度。當潔淨氣流被推送至室內時，會同時牽引周圍空氣進入循環，每秒可輸出約380公升氣流，在CADR 250 m³/h的效能下，可高效覆蓋約9–12坪空間。

360°雙層過濾系統結合全機密封設計，可達到99.97%過濾效率並有效去除異味與有害氣體。（圖／品牌業者提供）

作為Dyson史上最精巧的空氣清淨機，Dyson HushJet™採用360°雙層過濾系統回應看不見的室內污染源。在兼顧淨化效率的同時，也同步提升整體耐用性。全新360°靜電式＋甲醛濾網實現低阻力過濾系統，結合多孔帶電設計，能有效捕捉微粒且不易堵塞，同時減少濾材用量，使濾網更輕巧並具備更佳節能表現，進一步延長整體使用壽命。360°靜電式＋甲醛濾網最長可使用五年，360°活性碳濾網則建議一年更換一次。

Dyson HushJet™的獨創星形噴嘴結構，在實現穩定而強勁氣流輸出的同時，有效降低氣流湍流所產生的噪音與震動，使高效送風與低噪運轉得以兼顧。於睡眠模式運轉時，Dyson HushJet™噪音表現僅24分貝，低於一般圖書館環境，能在夜間持續運作而不干擾休息。亦可切換至自動模式，由內建感測器即時監測空氣品質並智慧調整運轉輸出，在維持淨化效率的同時更有效延長濾網壽命。使用者也可選擇手動模式，依需求設定氣流強度。

Dyson HushJet™獨創星形噴嘴。（圖／品牌業者提供）

Dyson HushJet™噴射氣流空氣清淨機HJ10將於1月14日正式上市，建議售價為NT$14,900。凡於上市期間購買，即可享限時贈禮優惠，加贈總價值NT$4,500雙重好禮，包含360°靜電式＋甲醛濾網（市價NT$3,000）與360°活性碳濾網（市價NT$1,500）。

Dyson HushJet™於睡眠模式下噪音約24分貝，比圖書館更安靜，在夜間持續淨化而不干擾睡眠。（圖／品牌業者提供）



另，隨著農曆春節腳步接近，不少家庭開始提前準備年菜、冷凍食材與拜拜用品，卻發現家中冰箱容量已不敷使用。近年團購年菜與冷凍食品選擇愈來愈多，如何在有限空間內妥善收納、同時兼顧用電效率，成為不少家庭年前規劃時的重要考量，也帶動相關家電需求提前浮現。

透過垂直空間分層收納的直立式冷凍櫃成為添購冷凍設備的主流選擇。（圖／品牌業者提供）

486團購指出，年節備貨消費潮提前發酵，尤其冷凍櫃的詢問度和銷量明顯增加。相較傳統臥式冷凍櫃需要預留較大平面空間，直立式冷凍櫃透過垂直空間分層收納，讓食材分類更清楚，不需彎腰翻找，也能減少反覆開門整理所造成的溫度流失，對坪數有限的台灣家庭而言更具彈性，逐漸成為添購冷凍設備時的主流選擇。



除食材囤放，年前另一個重點就是一年一度的大掃除工程。486團購觀察，近年掃除家電的選購趨勢朝向「多功能整合」發展，像是吸拖同時進行、蒸氣清潔兼顧除菌與去味等設計，特別受到養寵家庭關注。



以近期詢問度升高的新品 LG A9K LEGEND3 濕拖無線吸塵器為例，不僅強化吸力表現，也同步提升電池續航力，有效應付大量毛髮與日常灰塵，對家中有寵物的家庭特別實用；迎新活動期間更祭出現折3,000元的優惠，吸引不少消費者趁年前升級清潔設備。ECOVACS全能方形掃拖機器人X2 OMNI 於迎新活動期間以不到2萬元優惠價格切入市場，民眾可趁機以4折價入手高階掃除幫手。

年前掃除需求帶動清潔家電買氣升溫。（圖／品牌業者提供）

針對常見的地板黏膩油污問題，具備高溫蒸氣清潔功能的洗地機也成為不少家庭的選擇。像是結合吸拖與高溫蒸氣清潔的Adachi無線蒸氣洗地機，特別適合廚房、餐廳等容易殘留油漬的空間，透過蒸氣除菌並減少反覆刷洗的時間與清潔成本。GPLUS無線乾濕洗地機則主打極輕量設計，迎新優惠價不到3,000元即可入手，成功吸引小資族目光。

結合吸拖與高溫蒸氣清潔的洗地機，成為家庭打掃新選擇。（圖／品牌業者提供）

