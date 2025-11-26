用消費傳遞溫暖！盤點4大「公益美妝」品牌：黛珂紫絲帶、juliArt洸影玫瑰組合、ORBIS童心護手霜，讓美麗更有力量
年末將至，除了為自己挑選禮物，是否也想為這個世界多做一點什麼？近期熱播劇《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《如果我不曾見過太陽》中關於家暴與創傷的劇情，讓人心痛之餘，也喚醒了大眾對社會議題的關注。在這個充滿感恩與分享的季節，美妝保養不再只是外在的修飾，更能化作一股溫柔而堅定的力量。許多品牌紛紛發起公益行動，從支持受暴婦女、偏鄉教育到關懷病童與關節健康。今天，就讓我們一起認識這4個充滿溫度的公益美妝品牌，每一次的消費，都是一次善意的傳遞。
公益美妝品牌：黛珂
家暴，往往比我們想像的更近、更隱密。響應11/25「國際終止婦女受暴日」，黛珂攜手現代婦女基金會發起「紫絲帶」公益活動，呼籲大眾正視肢體、精神甚至經濟控制等各類家暴問題。今年12月1日推出的「超微導全能修護紫絲帶限定組（極酵全能版）」，集結了熱銷冠軍「小紫瓶」精華、修護霜與全新抗老晶淬，部分所得將捐贈予基金會，支持受暴婦女的照護與心理重建。每一瓶保養品，都承載著幫助她們「翻轉命運、重啟光采」的祝福。
公益美妝品牌：覺亞 juliArt
專注髮肌保養的juliArt覺亞，長期深耕偏鄉教育與婦女培力。今年再度攜手介惠基金會，推出全新「洸影玫瑰系列」公益組合。玫瑰的香氣，象徵著偏鄉女性在艱困環境中依然展現的柔韌力量。品牌邀請消費者透過購買，支持偏鄉女性培力計畫，讓這片土地上的女性能擁有專業技能與自信，同時喚起社會對城鄉差距議題的關注。這份香氣，是對偏鄉最溫柔的陪伴。
公益美妝品牌：克蘭詩
健康是人生最重要的根基。克蘭詩響應「世界關節炎日」，發起「消費即捐助」與「為關節炎而走」雙軌公益。雖然活動已於10月結束，但其傳遞的健康意識值得延續。品牌透過捐贈「身體調和護理油」部分所得予「中華民國類風溼性關節炎之友協會」，並推出植萃香氛組，鼓勵大眾透過步行預防退化性膝關節炎。這不僅是保養，更是對病友最實際的支持與倡議。
公益美妝品牌：ORBIS
孩子的笑容，是世界上最珍貴的寶藏。ORBIS攜手日本「KIDS EARTH FUND子供地球基金」，推出「櫻花滋潤護手霜-童心彩繪版」。包裝上充滿童趣的貓頭鷹插畫，出自受創孩童之手，象徵著幸福與守護。這款護手霜不僅能以鎖水保護膜呵護雙手，更將溫暖延伸至受創孩童的心靈，支持藝術療癒課程，讓他們能用畫筆描繪出走向未來的光。
