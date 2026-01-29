用漂白水沒用！專家教1招除馬桶黃垢 30分鐘亮白如新

過年大掃除，不少人在馬桶清潔上卡關，英國清潔達人蘇菲指出，水垢與尿垢屬於鹼性的礦物質結晶，用漂白水刷洗只能讓顏色變淡，無法真正清除，建議在馬桶內倒入溫水，加入約120公克的檸檬酸，靜置30分鐘後再刷洗，就能恢復光亮；若是陳年或頑固的汙垢，則可以泡整晚再刷，效果更好。

根據《每日鏡報》報導，為了清除馬桶上的頑固汙垢，如水垢或尿垢，不少人會使用刺激性強的化學清潔劑或漂白水用力刷，但效果有限。英國永續生活平台「Sustainably Lazy」創辦人、清潔達人蘇菲（Sophie）指出，漂白水頂多讓汙垢顏色變淡，卻無法真正清除，反而可能讓礦物質持續累積，日後更難清理。

蘇菲分享，對付馬桶水垢最有效的方法，其實是使用天然清潔材料「檸檬酸」。她解釋，水垢是水中礦物質在水分蒸發後殘留、堆積形成，而尿垢同樣屬於鹼性的礦物質結晶，必須透過酸性物質將礦物質溶解，才能徹底清除。

蘇菲表示，清潔第一步先將溫熱水倒入馬桶中，再加入約120公克的檸檬酸，靜置至少30分鐘，再用馬桶刷輕輕刷洗，殘留的水垢或尿垢大多就能輕鬆刷除；若汙垢較為嚴重，可靜置一整晚，隔天再刷，清潔效果更佳。

此外，蘇菲也提到，若家中沒有檸檬酸，也可以用醋替代，不過醋的氣味較刺鼻，加上廁所多為密閉空間，因此她建議優先選擇檸檬酸，並提醒廁所應定期清理，才能避免汙垢長時間累積。

