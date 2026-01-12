用漫畫轉譯文學作品！龍華科大學子奪「李昂文學微漫獎」全國第三

第二屆「李昂文學微漫獎」評選結果日前公布，龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系與人文設計學院PBL專班學生表現亮眼，在全國眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲第三名、佳作與入圍等多項肯定，展現龍華科大在文學與視覺敘事跨域教學上的豐碩成果。

龍華科大持續推動跨域學習與PBL教學模式，鼓勵學生將人文素養與專業技術結合，轉化為具體創作成果。圖：龍華科大提供

此屆競賽中，多媒體與遊戲發展科學系三年級游金盛以作品〈暗夜〉榮獲第三名，獲得一萬元獎金；人文設計學院PBL專班四年級陳羿佑以〈慾與殤〉榮獲佳作，獲頒五千元獎金；多媒體與遊戲發展科學系三年級游金勝則以〈迷園〉入圍肯定，獲得二千元獎金。三件作品皆以文學文本為創作核心，透過漫畫形式重新詮釋，展現學生對角色心理、敘事節奏與圖像表現的高度掌握。

知名作家李昂表示，十分欣賞學生們以漫畫形式詮釋其文學作品，並特別提到龍華科大學生鄭依宸連續兩年參賽，創作能量持續累積，令人欣慰。她也感謝龍華科大連續兩年積極投入此項競賽，期盼未來能見到更多成熟且富創意的投稿作品，並期待有更多優秀創作者將其小說轉譯為多元且豐富的漫畫形式。

指導老師沈芳序指出，三位學生自暑假起即投入文本研讀與創作準備，過程中深刻體會李昂作品在主題、情感與人物層次上的複雜性。創作不僅需要細膩揣摩角色心理，更須思考文字與圖像如何相互支撐、共同完成敘事。她對學生投入的努力與成果給予高度肯定，並鼓勵其持續精進創作深度與表現技法。

多媒體與遊戲發展科學系主任盧大為表示，系上長期鼓勵學生參與全國性專業競賽，透過實際創作與評選歷程，累積專業經驗、拓展職涯視野。他也補充，「李昂文學微漫獎」開放全國大專院校學生報名，個人或團隊皆可參賽，並可跨校、跨系組隊，為學生提供良好的跨域交流平台。本活動由國立中興大學人文社會科學前瞻研究中心與李昂文藏館共同主辦，期望透過競賽形式，激發青年世代的文學閱讀力與圖像創作能量，促進文學在當代媒介中的多元轉譯。

校長葛自祥表示，龍華科技大學持續推動跨域學習與PBL教學模式，鼓勵學生將人文素養與專業技術結合，轉化為具體創作成果。此次學生在全國性文學與漫畫競賽中獲得多項肯定，不僅展現學生的創作實力，也具體呈現學校在人文與設計跨域教育上的長期耕耘。未來學校將持續支持學生參與各類專業競賽與創作平台，培育兼具文化深度與創新能量的新世代創作者。

