用烤雞撫慰沒放假的心！店家豪賭9縣市放颱風假賭錯 承諾2縣市發放

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

鳳凰颱風為台灣各地帶來災情，臉書粉專「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」昨（11）日在臉書發文，直點9縣市12日會放颱風假，並與網友發下豪賭，「如上述縣市沒全放颱風假，就罰我請吃100隻烤雞」；不料南投、台東與花蓮縣多數鄉鎮今日照常上班上課，讓老闆在留言區直呼「雞現在慌張地走來走去，完全無心吃飼料。」不過老闆仍履行承諾，更豪邁加碼100隻烤雞，將在2地發放，「以現場排隊為主，無法預訂喔！」

粉專「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」於昨日凌晨1時許在臉書與網友發下豪賭。（圖／翻攝自烤雞特攻隊 高屏嘉義店臉書）

粉專「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」昨日凌晨1時許在臉書發下豪賭，「我覺得彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這周三（12日）都會放颱風假，如上述縣市沒全放颱風假，就罰我請吃100隻烤雞。」不料鳳凰颱風轉為輕颱，登陸地點也略修正，讓老闆驚呼「一覺醒來變天了，颱風好像變弱了，這麼多人留言......」、「我剛去看，雞知道自己要被吃，現在慌張地走來走去，完全無心吃飼料」。

店家今日也履行承諾，更豪邁加碼100隻烤雞，將於15日和22日在2地發放，「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責！兩地各放生100隻烤雞，共200隻」。

網友也紛紛回應：「有誠信的雞老闆，一定要讚許一下，高雄場來一定要來訂」、「吃烤雞了，愛鳳凰」、「老闆鳳凰賭盤開大了」、「雞：到底關我甚麼事了，怎麼樣都要讓我去死」。

