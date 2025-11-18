用無人機播放狗叫聲 日本岐阜縣驅熊出奇招

掛著擴音器的無人機，在日本中部岐阜縣這處山區盤旋，發出狗叫聲或鞭炮聲，希望嚇跑出沒的熊隻。

日本今年熊害頻傳，根據環境省17日更新的數據，從4月到10月總共有196人遭到攻擊，到11月初已有13人喪命。其中岐阜縣今（2025）年秋天熊目擊事件大增8倍，為了防止黑熊持續闖入果園破壞蘋果和水蜜桃等作物，岐阜縣幾經考量後，決定效法北海道和群馬縣，採用最立即有效的方法驅熊。

岐阜縣環境事務局官員吉川尚文表示，「經過審慎評估後，我們決定使用無人機來嚇阻熊出沒。」

然而黑熊不只在偏遠山區出沒，岐阜知名的合掌村景點白川村，上個月初傳出一名西班牙遊客手臂被黑熊抓傷的意外，更為當地的觀光業敲響了警鐘。現在白川村不僅到處都設有熊出沒的警告招牌，還建議遊客和學童結伴活動，並隨身攜帶「防熊鈴」。

來自上海的觀光客不敢大意，除了帶熊鈴，住宿的安排也刻意選在熱鬧的市區。

上海遊客李小姐表示，「其實還是有一點點擔心，所以我們預訂的是市區的酒店，沒有住在這種相對比較鄉下的地方。」

白川村的地方官員提醒遊客，不要亂丟垃圾，避免為熊留下任何食物，此外官方也設法以蜂蜜陷阱等方式，獵捕出沒的黑熊。亞洲黑熊雖然被列為全球易危物種，但在日本牠們的數量自2012年以來估計已增加3倍，活動範圍也愈來愈靠近人類聚落。包括美國、英國和中國上週都已對赴日旅遊發出熊害警告，連美國駐札幌領事館旁邊的公園，也曾經因為熊出沒而關閉了兩週。

