用玻璃吸管喝飲料，女子2小時後「滿嘴鮮血」 醫嘆：來不及手術了

國際中心／唐家興報導

歐布萊恩分享「用玻璃吸管喝飲料」險喪命的經驗，吸引超過3200萬網友點閱。（圖／翻攝自Breezie O'Brien IG）

用玻璃吸管喝飲料的危險性近日在美國掀起熱議，一名女子因吸管細裂未察覺，竟在飲用過程中不慎吞下玻璃碎片。她原以為只是小插曲，沒想到兩小時後嘴裡突然滿是鮮血，被迫緊急送醫。這段驚悚經歷曝光後，吸引超過 3200 萬次點閱，讓無數愛用玻璃吸管的人心生陰影。

「喝著喝著…竟吞下一塊玻璃」

美國女子布麗茲．歐布萊恩（Breezie O’Brien）事發時正用玻璃吸管喝飲料，突然間，她喉嚨深處傳來「像是有東西滑過」的怪異感。她低頭檢查吸管，才發現吸管邊緣出現裂口，少了一小塊玻璃。

她坦言當下既害怕又僵住，但仍抱著「應該沒事吧」的僥倖心態選擇先觀察。

兩小時後突打嗝 卻嚇見滿口鮮血

情況在兩小時後急轉直下。歐布萊恩描述，她打了一個很大的嗝，下一秒竟嚇到尖叫：嘴裡滿是血，而且愈流愈多。她立刻衝往醫院。

醫生掃描驚：玻璃碎片已流入腸道更深處

醫療團隊的掃描結果讓她更心驚：玻璃碎片已穿過食道，掉入胃部。醫生迅速安排麻醉與手術準備，打算將碎片取出。然而就在手術前的最後檢查，卻發現碎片已離開胃部，順著蠕動流入腸道更深處，醫生只能無奈宣布：碎片位置無法開刀，必須等待自然排出。

「腸子裡漂著一塊玻璃」 她發誓不再用玻璃吸管

歐布萊恩這幾天只能在擔憂與疼痛中等待碎片自行排出。她苦笑說：「我的腸子裡還漂著一塊玻璃碎片，真是太棒了。我以後再也不會用玻璃吸管，大家也千萬不要用。」

網友嚇壞：新的恐懼被解鎖

這段經歷曝光後，網友嚇得紛紛留言：「天啊，我也是玻璃吸管愛好者…」、「新的恐懼被釋放了。」、

「我用玻璃吸管 5、6 年了，現在立刻丟掉。」也有人建議改用材質更穩定的不鏽鋼吸管或矽膠吸管，避免類似事故重演。

