用琴聲傳愛 12/20攜手守護創世植物人





歲末將近，創世基金會板橋院籌募植物人照護經費十分困難，募款持續衰退，但植物人照護不能停歇，長期支持創世的愛妮雅化妝品集團蕭碧月副總裁率先伸出援手，發起「12/20耶誕送暖愛心餐會」，為創世植物人募集經費，並邀請新至陞科技股份有限公司及友好企業一同加入支持。

愛妮雅化妝品集團也提前於今（5）日偕同新至陞科技公司到板橋院關懷院民，進行社區融合活動，並由愛妮雅集團千金陳子瑜特助帶來溫暖的鋼琴演奏，透過旋律刺激，讓長期臥床的植物人感受外界溫暖與關懷，現場氣氛溫馨動人，也為愛心餐會暖身，並號召民眾及企業加入公益行列，以實際行動守護植物人家庭。

蕭碧月副總裁表示，因親自接觸過弱勢植物人家庭，深知其困難，因此持續守護幫助弱勢植物人服務，這次也很開心能邀請新至陞科技加入公益行列，並期待讓更多人認識創世，一起支持。她也感謝女兒陳子瑜用音樂陪伴弱勢植物人，讓活動更添真誠與幸福感。愛妮雅化妝品集團始終堅信「愛、感恩、利他」的理念，相信每一份力量都能成為植物人家庭最堅實的後盾。

創世基金會板橋院李培菁院長說，創世在地深耕第39年，板橋院目前安養約51位植物人，每月照護成本高達2至3百萬元，奶粉、尿布等耗材需求龐大。非常感謝愛妮雅化妝品集團與新至陞科技股份有限公司於募款低迷時刻共同伸出援手，支持12/20（六）中午12點假新莊晶宴會館舉辦的「耶誕送暖愛心餐會」活動，也期待邀請社會大眾響應，凡捐款2,000元，可索取餐會入場券一張，或轉捐弱勢家庭，讓一頓飯的溫度化成支持生命的力量。

此外，創世也同步於除夕年前推動 「第36屆寒士吃飽30送禮到家」活動，邀請民眾於歲末年終為植物人家庭送上祝福，陪伴植物人家庭迎向新的一年。愛心專線：(02) 8966-4306

