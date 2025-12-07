用琴聲傳愛 1220邀您攜手守護創世植物人

創世板橋院將於十二月二十日中午舉辦「耶誕送暖愛心餐會」，為植物人募集照護經費邀請社會大眾響應支持。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

創世基金會板橋院籌募植物人照護經費卻十分困難，但植物人照護不能停歇，長期支持創世的愛妮雅化妝品集團副總裁蕭碧月率先伸出援手，發起十二月二十日中午於新莊晶宴會館舉辦「耶誕送暖愛心餐會」，為創世植物人募集經費，凡捐款二千元可索取餐會入場券一張，或轉捐弱勢家庭，邀請社會大眾響應，讓一頓飯的溫度化成支持生命的力量。

蕭碧月五日上午並邀請新至陞科技股份有限公司及友好企業支持，前到創世板橋院關懷院民，進行社區融合活動；現場並由愛妮雅集團千金陳子瑜特助帶來溫暖的鋼琴演奏，透過旋律刺激，讓長期臥床的植物人感受外界溫暖與關懷。新至陞科技公司並當場捐贈二十萬元，支持植物人照護經費。

廣告 廣告

蕭碧月表示，因親自接觸過弱勢植物人家庭，深知其困難，因此持續守護幫助弱勢植物人服務，這次很開心能邀請新至陞科技加入公益行列，並期待讓更多人認識創世，一起支持，她也感謝女兒陳子瑜用音樂陪伴弱勢植物人，讓活動更添真誠與幸福感。邀請善心人士團體踴支持十二月二十日中午於新莊晶宴會館舉辦的「耶誕送暖愛心餐會」。

創世板橋院院長李培菁表示，板橋院目前安養五十一名植物人，每月照護成本高達二至三百萬元，奶粉、尿布等耗材需求龐大；非常感謝愛妮雅化妝品集團與新至陞科技伸出援手舉辦「耶誕送暖愛心餐會」，期待社會大眾響應，另創世也同步於除夕年前推動 「第卅六屆寒士吃飽30送禮到家」活動，邀請民眾於歲末年終為植物人家庭送上祝福，陪伴植物人家庭迎向新的一年。愛心專線：（０二）八九六六四三０六。