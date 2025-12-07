用生命守護！2印傭伴92歲嬤港火場同亡 雇主痛：她們好年輕

2025年11月30日，在香港工作的印傭哀悼在宏福苑大火中喪生的同胞。路透社



「2名照顧我媽媽的印傭都死了，她們都還好年輕。」香港大埔宏福苑上月26日大火，已知159人死。一名李先生昨天接受香港媒體訪問表示，他92歲的母親和照顧老人家的2名印傭同亡，他說喪母哀痛逾恆，但母親畢竟年事已高，2名印傭卻仍年輕，為此痛心不已。

香港「東網」、《明報》訪問李姓男子，他92歲母親與2名印傭住在宏福苑的宏昌閣。他說母親對5子女疼愛有加，他們兄弟姊妹感情和睦，母親10年前中風後行動不便，以輪椅代步，孩子們找來2名印傭照料。

他說2位印傭和母親感情很好，照顧得無微不至，經常幫老人家按摩，也會摟摟抱抱很是親暱，為隨時知道老人家需求，印傭甚至不睡床鋪，在母親床邊打地鋪貼身照料。

上月26日失火當天，李男的妹妹曾到宏福苑探望母親，在失火前約10分鐘離開，逃過一劫。起火後他多次求援，消防人員也確實到他家查看，卻找不到老人家及2名印傭。

直到大火熄滅警方逐戶查看後他才知道，2名印傭陪著老母親到鄰居家躲避，最後和2名鄰居共5人陳屍同一處。他說母親年事已高，但「最慘就是這2個印傭」，稱2印傭仍年輕，令他痛心難安，說完便哭了出來。

這場大火目前已知10名外傭死亡，包括9名印尼人及1名菲律賓人。

