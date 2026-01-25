用生命發光！靈鷲山桃園區普仁獎表揚147學子 展現美善品德

靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮今日在桃園高中人文藝術大樓演藝廳登場。圖：靈鷲山佛教教團提供

一片掌聲，為孩子點亮未來。靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮今(25)日在桃園高中人文藝術大樓演藝廳登場，147位在逆境中堅守品德、努力向學的學子，齊聚一堂接受祝福。這群被稱為「普仁小太陽」的孩子，用行動證明，環境可以艱難，但品德與希望從不缺席，感動到場的所有貴賓。

其中7位更獲推薦入圍全國普仁獎。圖：靈鷲山佛教教團提供

普仁獎創辦人靈鷲山開山住持心道法師，2003年創立普仁獎，表揚身處逆境卻堅持美善品德的國中小學子。他們不畏生活的各種挑戰，用生命散發的光與熱，照亮自己、影響他人，因此被稱為「普仁小太陽」。23年來，累計獎勵1萬3134位學生，訪視1萬6353個家庭，許多曾受鼓舞的小太陽長大後，持續將善意回饋社會，形成善與愛的循環。今日陽光普照，就像普仁小太陽一樣散發著光與熱。頒獎典禮穿插慈文國小管樂團表演、中山國小武術表演，展現桃園孩子允文允武、多元才藝的一面。桃園市副市長王明鉅恭喜得獎學生獲得認可，肯定普仁獎著重的的品德，正是當前社會最需要的力量。

桃園區今年有184位學生報名，經過嚴謹的初選、複選，共有147位孩子獲獎，國小62位、國中85位。孩子們面臨不同的生命課題，都能克服挑戰，展現超越年齡的勇氣與對家人的深愛，令人動容。其中百吉國小林菡萱、中埔國小陳季桓、自強國中郭郁恩、大同國小張羽彤、中興國中藍之妘、光明國中張凱翔、埔心國小游婕妍等7位，獲推薦入圍全國普仁獎。典禮中也邀請教育局副局長林威志頒發「推動品德教育楷模」獎項，表揚16所長期深耕品德教育的學校，包括大竹國小、大安國小、青溪國小、建德國小、山頂國小、中山國小、文山國小、大華國小、外社國小、百吉國小、建國國中、龜山國中、大溪國中、大坡國中、幸福國中、平鎮國中等16所。

就讀楊梅區大同國小五年級的張羽彤，母親多年前離家失聯，父親長期病痛纏身，她選擇以懂事與堅毅回應人生考驗。放學後分擔家務、陪伴阿婆、照顧妹妹，在校品學兼優，待人真誠有禮，獲選為模範生。她主動擔任「特殊生小天使」，用細膩的同理心照顧他人，逆境不曾奪走她的笑容，反而成就更深的善良與責任；而就讀大溪區百吉國小的泰雅族女孩林菡萱，曾因身體印記遭受嘲笑，長期以口罩遮住自己大半個臉龐。父親離世後，她協助母親照顧年幼妹妹，在導師引導與同儕接納中，慢慢學會接納不一樣的自己。她在申請書中寫下，「畢業前，要把口罩拿掉。」但頒獎典禮這天她就脫下口罩，並勇敢接受媒體採訪，這不只是外表的改變，更是她選擇直視世界、擁抱自我的勇氣宣言。

光明國中八年級的張凱翔，面對母親罹患重病、龐大醫療費由父親獨力承擔的艱困現實，沒有被壓力擊倒，反而展現超齡的成熟與穩定。他主動分擔家務、珍惜資源、專注課業，成績名列前茅。導師一句「有能力再回饋社會」，成為他的人生座右銘，期許成為「手心向下的人」，在日常中實踐惜福精神，重複使用物品、餐食打包帶回，以感恩之心在生活中持續發光。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師與桃園講堂監院妙慧法師均表示，「讓孩子相信自己是太陽，不因環境困頓而失去光芒」，正是普仁獎一路以來堅持的初衷。這些真實而樸實的生命故事，是逆境中力爭上游最動人的教材。普仁獎不只是一場頒獎典禮，更是一場集體為孩子加油的行動。當社會願意看見、相信並陪伴，孩子心中的光就能點亮更多未來，並照亮他人。

