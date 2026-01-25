用生命發光！靈鷲山桃園區普仁獎表揚147學子 展現美善品德
一片掌聲，為孩子點亮未來。靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮今(25)日在桃園高中人文藝術大樓演藝廳登場，147位在逆境中堅守品德、努力向學的學子，齊聚一堂接受祝福。這群被稱為「普仁小太陽」的孩子，用行動證明，環境可以艱難，但品德與希望從不缺席，感動到場的所有貴賓。
普仁獎創辦人靈鷲山開山住持心道法師，2003年創立普仁獎，表揚身處逆境卻堅持美善品德的國中小學子。他們不畏生活的各種挑戰，用生命散發的光與熱，照亮自己、影響他人，因此被稱為「普仁小太陽」。23年來，累計獎勵1萬3134位學生，訪視1萬6353個家庭，許多曾受鼓舞的小太陽長大後，持續將善意回饋社會，形成善與愛的循環。今日陽光普照，就像普仁小太陽一樣散發著光與熱。頒獎典禮穿插慈文國小管樂團表演、中山國小武術表演，展現桃園孩子允文允武、多元才藝的一面。桃園市副市長王明鉅恭喜得獎學生獲得認可，肯定普仁獎著重的的品德，正是當前社會最需要的力量。
桃園區今年有184位學生報名，經過嚴謹的初選、複選，共有147位孩子獲獎，國小62位、國中85位。孩子們面臨不同的生命課題，都能克服挑戰，展現超越年齡的勇氣與對家人的深愛，令人動容。其中百吉國小林菡萱、中埔國小陳季桓、自強國中郭郁恩、大同國小張羽彤、中興國中藍之妘、光明國中張凱翔、埔心國小游婕妍等7位，獲推薦入圍全國普仁獎。典禮中也邀請教育局副局長林威志頒發「推動品德教育楷模」獎項，表揚16所長期深耕品德教育的學校，包括大竹國小、大安國小、青溪國小、建德國小、山頂國小、中山國小、文山國小、大華國小、外社國小、百吉國小、建國國中、龜山國中、大溪國中、大坡國中、幸福國中、平鎮國中等16所。
就讀楊梅區大同國小五年級的張羽彤，母親多年前離家失聯，父親長期病痛纏身，她選擇以懂事與堅毅回應人生考驗。放學後分擔家務、陪伴阿婆、照顧妹妹，在校品學兼優，待人真誠有禮，獲選為模範生。她主動擔任「特殊生小天使」，用細膩的同理心照顧他人，逆境不曾奪走她的笑容，反而成就更深的善良與責任；而就讀大溪區百吉國小的泰雅族女孩林菡萱，曾因身體印記遭受嘲笑，長期以口罩遮住自己大半個臉龐。父親離世後，她協助母親照顧年幼妹妹，在導師引導與同儕接納中，慢慢學會接納不一樣的自己。她在申請書中寫下，「畢業前，要把口罩拿掉。」但頒獎典禮這天她就脫下口罩，並勇敢接受媒體採訪，這不只是外表的改變，更是她選擇直視世界、擁抱自我的勇氣宣言。
光明國中八年級的張凱翔，面對母親罹患重病、龐大醫療費由父親獨力承擔的艱困現實，沒有被壓力擊倒，反而展現超齡的成熟與穩定。他主動分擔家務、珍惜資源、專注課業，成績名列前茅。導師一句「有能力再回饋社會」，成為他的人生座右銘，期許成為「手心向下的人」，在日常中實踐惜福精神，重複使用物品、餐食打包帶回，以感恩之心在生活中持續發光。
靈鷲山聖山寺監院懇慧法師與桃園講堂監院妙慧法師均表示，「讓孩子相信自己是太陽，不因環境困頓而失去光芒」，正是普仁獎一路以來堅持的初衷。這些真實而樸實的生命故事，是逆境中力爭上游最動人的教材。普仁獎不只是一場頒獎典禮，更是一場集體為孩子加油的行動。當社會願意看見、相信並陪伴，孩子心中的光就能點亮更多未來，並照亮他人。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
鏟子超人及志工清淤光復災區 環境部辦感恩餐會
（中央社記者李先鳳花蓮25日電）去年0923馬太鞍溪堰塞湖災害，當時全國各地重機具志工與鏟子超人湧入災區助清淤，環境部今天在花蓮辦感恩餐會，部長彭啓明說，清出土石廢棄物近70萬噸，已編列經費持續進行。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
保暖衣物別收！下週又有2波冷空氣南下 氣象署曝「這天」明顯降溫
即時中心／黃于庭報導把握好天氣！這2天全台溫度回升，不過隨著2波冷空氣接連報到，未來可能又要變天。氣象署預報員鄭傑仁今（25）日表示，週二及週三（27-28）北邊冷空氣南下，伴隨華南雲雨區東移，中部以北會有局部降雨機會；且東北部高溫會剩下不到20度，週三更只有16度左右。今天清晨冷空氣減弱，加上雲量偏多，鄭傑仁指出，最低溫出現在新竹縣關西9.7度，苗栗西湖11度，而外島金馬地區也出現11至12度低溫。進一步看到全台溫度，各地低溫都在20度以下，嘉義以北、近山區平地出現12度以下，10度以下則僅有新竹，整體溫度逐漸回升。氣象署預報員鄭傑仁說明降雨趨勢。（圖／民視新聞）未來1週天氣變化，鄭傑仁表示，明天各地還是維持多雲到晴，環境水氣有機會比今天更加減少，只有迎風面地區會有些微降雨；而到了週二、週三，屆時北邊冷空氣南下，伴隨華南雲雨區東移，中部以北、東半部及恆春半島有局部降雨機會，南部山區也有零降雨。到了週四及週五（29-30），鄭傑仁說，整體環境逐漸轉乾，僅剩迎風面東半部地區及恆春半島有零星降雨機會，西半部則為多雲到晴；不過，下週六（31）東北季風增強，北部及東半部再度轉為局部陣雨天氣，中南部仍維持多雲到晴。氣象署預報員鄭傑仁說明未來1週溫度變化。（圖／民視新聞）溫度趨勢部分，鄭傑仁提到，今明2天中南部天氣變化不大，高溫在24至26度，北部、宜花地區，明天也會回升至24度左右。然而週二冷空氣南下，東北部高溫降至不到20度，週三更只有16度左右，中南部同樣稍微下滑；特別是夜間及清晨低溫，週三、週四中部以北及宜蘭可能在15度以下，南部、花東地區高溫也只有15度上下；另週六下波東北季風南下，東北部溫度將再度下降。原文出處：快新聞／保暖衣物別收！下週又有2波冷空氣南下 氣象署曝「這天」明顯降溫 更多民視新聞報導亞洲生活成本揭曉了！台北排名超越東京 榜首「不是新加坡」超意外高市早苗繼子山本健退出眾議院改選 憂「政治世襲」影響選情陳佩琪哭了！輔選白營新北市議員參選人 喊「謝謝你們把阿北救出來」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
湖心亭「漂浮姆明」遭批看嘸全貌 藍議員：話題帶動人潮
台中市 / 綜合報導 為了替2026年中台灣燈會活動熱身，台中市政府在市民廣場打造21公尺高的「姆明」巨偶，又在湖心亭中間打造漂浮姆明充氣偶，透過空拍視角就可以看到姆明飄在湖面，可愛又吸睛，不過實際到場，以正常人視角來看，只能看到姆明的頭或身體這些局部部位，讓網友不禁嘲諷，姆明身體下粉紅色的泡泡，很像福壽螺的卵。綠營議員認為，台中市府花錢辦活動，卻讓民眾「只能看一半」，缺乏規劃能力，藍營議員則認為，活動規劃每個人看法都不同，重要的是能創造話題，吸引民眾來到台中。 湖心亭中間，國際知名IP姆明的大型氣偶啟用，白色小精靈躺在粉色泡泡上，看起可愛又吸睛，空拍視角下的姆明，圓滾滾身軀悠閒躺在水面，不過實際到場，以正常人站在湖邊的視角，只能看到姆明的頭部.側面看不到姆明全貌，還有網友批評看起來像福壽螺的卵。民眾說：「就是躺在很像很舒服的棉花或是雲朵上，這個躺著就是真的，沒有辦法看到全貌，比較可惜，我想拍它全部的(身體)，就是不可以，沒辦法。」只能看到局部姆明，不少人覺得可惜，2026中台灣燈會，中市府和國際知名IP姆明一族合作，為了替燈會熱身，先在台中市民廣場設置21公尺高的巨型姆明，接著又在湖心亭打造漂浮姆明，綠營議員認為市府花錢辦活動，應該要讓民眾能親近。市議員(民)陳淑華說：「市政府在花錢辦活動，或是做裝飾的同時，應該要兼顧讓市民能夠親近。」市議員(民)陳俞融說：「執行能力低落，缺乏規劃，令人遺憾。」藍營議員則認為，裝置的設計規劃，民眾喜好見仁見智，無論怎麼看，在網路有熱度討論，就可以吸引更多人來到台中，市議員(國)陳政顯說：「討論的話題能夠讓多數的人，甚至說在燈會這段期間，過年這段期間，有一個話題性的討論也未嘗不可。」市民廣場的姆明公仔，先前才因衍生違規亂象引發爭議，如今漂浮姆明再度成為討論焦點，相關話題也隨著中台灣燈會持續延燒。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
貓頭鷹飛停「女神頭上」歪頭賣萌 網笑：被媽祖收編
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗南庄的獅頭山勸化堂有特殊旅客到訪，一隻貓頭鷹飛進來，停在了殿內媽祖神像的頭冠上，爭著黑溜溜的大眼睛看著信眾，有趣畫面被民眾PO上網，還有不少網友笑說，牠是被媽祖收編了。 宮廟前方就是莊嚴慈祥的媽祖神像，頭冠上還站著一隻貓頭鷹，乍看之下就像是神像的裝飾，但仔細看看，這隻貓頭鷹是活的，雖然一動也不動，卻用黑溜溜的大眼睛看著四周。民眾說：「感覺牠很靈啊，靈動，眼睛就這樣轉過來，好神奇唷，我剛開始以為牠是假的，可是牠竟然會動。」這是苗栗南庄的獅頭山勸化堂，24日飛來這隻貓頭鷹，就這樣停在媽祖頭上，網友拍下畫面PO上網引起討論，還有網友說牠是媽祖娘娘認定的守護神，被媽祖收編了，信眾到廟裡參拜也覺得很可愛。獅頭山勸化堂董事長黃錦源說：「貓頭鷹啊，牠能夠飛到這裡面來，而且是飛在這個我們媽祖的頭冠上面，一定有牠特殊的因緣，應該是說跟隨媽祖來修行吧。」廟方說，貓頭鷹24日下午2點多，從佛龕玻璃兩側縫隙飛進去，被信眾發現直到25日都沒離開，想必有牠的因緣，而這位特殊訪客到訪的畫面，廟方也在店門拉起紅絨柱管制，暫停開放上香避免貓頭鷹受到驚擾。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立法院中南部服務中心與獅子會攜手「2026趣味Chill新三鐵」 民主議政園區千人總動員
立法院民主議政園區25日，由獅子會與立法院中南部服務中心共同舉辦「2026趣味Chill新三鐵」活動，吸引逾千位民眾熱情參與。大家以趣味方式挑戰「新三鐵」——鐵馬（自行車）、鐵腿（健行）、鐵人（公益健檢）三大關卡，還有不少參與者直接投入「小百岳特攻隊」，攀登霧峰阿罩霧山。立法院副院長江啟臣、臺中市林碧秀、李天生議員親臨現場，獅子會也精心準備高級家電、自行車等豐富好禮讓參與民眾滿載而歸。立法院副院長江啟臣在開幕致詞中表示，立法院民主議政園區前身為省議會，園區後山步道與生態環境自去年著手重新整建，不僅提供銀髮族安全舒適的健行空間，也成為親子出遊的熱門地點。江啟臣指出，大臺中地區已有超過65條規劃完善的步道，總長度約114公里，未來可結合步道、自行車道及軌道等低碳旅遊方式，實踐「道道相連」，同時帶動在地農特產與文創產業，打造永續、低碳的新生活模式。活動由國際獅子會300C2第18專區與立法院中南部服務中心攜手主辦，由大里崇光獅子會負責承辦。第18專區主席嚴國隆表示，這已是獅子會第21年於園區舉辦大型公益活動，也是首次以趣味新三鐵的健康方式帶領大家走訪民主議政園區。大里崇光獅子會會長蔡志榮也表台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新港愛鄉慈善會寒冬送暖助250戶邊緣家庭揪感心
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】持續關注邊緣家庭，舉辦寒冬送暖公益活動已20多年的嘉義縣新港愛鄉慈善會，在理事長台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
百年首度台中贊境！ 山邊媽駐駕樂成宮7天吸大批信徒
苗栗縣 / 綜合報導 擁有3百多年歷史的苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度來到台中市區贊境，並在東區的 樂 成宮駐駕，與旱溪媽祖同殿受香，吸引大批信眾前來參拜。山邊媽祖預計在樂成宮停留7天，31日辭駕返回苗栗後龍，回程前還要與旱溪媽祖、大庄媽祖同 遊 大慶夜市，在台中掀起追媽祖熱潮。身披金色繡袍、頭戴鳳冠，祂是來自苗栗後龍的山邊媽祖，右手邊則是穿著彩色神衣的旱溪媽祖，兩尊媽祖神像並肩安座，在樂成宮大殿中，形成難得一見的畫面，不少民眾前來參拜，手持清香虔成祈求媽祖庇佑，也有民眾拿出手機紀錄。信眾說：「在網路上跟電視上，都有看到山邊媽在這裡，然後我們就想說特地來看，祂從苗栗過來，我想說要來這邊來拜媽祖，媽祖很靈感，好開心喔，所以一定要來看祂，因為我一直本來就很喜歡山邊媽。」台中樂成宮董事長何敏誠說：「本來就人都很多，但今天比平常的禮拜一更多了3倍。」記者潘虹恩說：「山邊媽祖首度來到台中樂成宮駐駕，預計在這邊停留7天，吸引大批民眾過來參拜。」山邊媽祖，過去常與「粉紅超跑」白沙屯媽祖一同遶境，這次是百年來，首度到台中市贊境，贊境就是受其他宮廟邀請進行繞境活動。24日山邊媽祖鑾轎從南屯萬和宮出發，信眾人山人海，隨後走訪萬春宮，傍晚更前往旱溪夜市，最後駐駕樂成宮，這次活動的因緣，來自過去參與白沙屯媽祖遶境，所結下的深厚情誼。台中樂成宮董事長何敏誠說：「媽祖的意思啦，來跟我們的神轎互相姊妹談話，種下了一段佳話。」山邊媽祖預計在1月31日辭駕，返回苗栗後龍，回程前將與旱溪媽祖、大庄媽祖，「三媽」同遊台中大慶夜市，百年首見的台中行，也在台中掀起一股追媽祖的熱潮。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
2026台灣燈會嘉義縣登場 6大主題燈飾展現台灣與多國連結
南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導2026台灣燈會，3月將在嘉義縣登場，縣府這次邀請近50位新住民，共同打造新住民燈區，透過6大主題燈飾，展現台灣與多國之間的連結，讓異國文化交流不只用肉眼可見，還能親身體驗。7位來自越南、印尼等國的新住民姐妹，穿上傳統服飾，推著行李箱，走秀演出，為新住民燈區，揭開熱鬧序幕。（圖／民視新聞）7位來自越南、印尼等國的新住民姐妹，穿上自己國家的傳統服飾，手裡推著行李箱，走秀演出，為新住民燈區，揭開熱鬧序幕。縣長翁章梁特別出席記者會，除了強力推薦，民眾一定要來燈會，感受嘉義這7年的蛻變，也介紹台灣燈會在嘉義的亮點。（圖／民視新聞）2026台灣燈會，3月將在嘉義縣登場，縣府今年邀請近50位新住民，打造新住民燈區，主題以跨海、落地、共生到共築，呈現新住民的生命歷程，除了固定燈飾，燈區也安排舞台表演以及光雕秀，讓民眾能走進燈區，沉浸式體驗。移民署副署長陳建成表示，越南、泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓，國人比較會去跟她們結為連理，尤其在我們普遍出生率，比較不高的狀況之下，這些新住民姐妹也對台灣貢獻了很大。嘉義縣新住民人口約有1.4萬人，是嘉義不可或缺的重要力量，縣長翁章梁也特別出席記者會，除了強力推薦，民眾一定要來燈會，感受嘉義這7年的蛻變，也介紹台灣燈會在嘉義有哪些亮點。嘉義縣長翁章梁表示，這一次整個台灣燈會，非常具有國際化，當然台灣本土的紙風車，包括很多燈飾，包括嘉義的無人機，跟台灣非常有名的煙火，都會在現場跟大家一起見面。新住民燈區全面啟動，融合各國特色，象徵擁抱多元文化，縣長翁章梁也邀請民眾，屆時一起走進燈區，體驗異國文化的美好。原文出處：2026台灣燈會嘉義縣登場 6大主題燈飾展現台灣與多國連結 更多民視新聞報導嘉義六腳"92歲騎士遭撞死" 女駕駛肇逃11小時後被逮2026台灣燈會形象影片曝 展現嘉義人努力打拚模樣《嘉義・乘光而行》形象影片、嘉義夢燈區同步亮相民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 11 小時前 ・ 101則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 311則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 15則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 13則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言