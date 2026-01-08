用生命走進生命 敲開心門塵盡光生

尼泊爾的慈濟志工，在去年最後一天，動員大批人馬，帶著掃把、水桶，前往藍毘尼布賈希亞村，幫一位年長者打掃房子。

「你看，那個霉味喔。」

一打光，滿地垃圾，加上令人想暫停呼吸的氣味。床下堆滿餐具食物，掀開被褥，遍布食物碎屑和老鼠的排泄物。尼泊爾62歲的阿媽，並不想跟垃圾為伍，可是她身邊沒有老伴，連說話對象都是零。

馬來西亞慈濟志工 李麗華：「這個案是一位獨居老人，我們已經開案將近兩年，差不多兩年多了，每次來都要跟她溝通，是否能讓我們跟她打掃屋子，她每次都拒絕。」

廣告 廣告

其實阿媽有兩個女兒，然而一個往生，一個去印度打工。身體虛弱的她，瘦到雙頰凹陷、活在孤獨死的恐懼裡，雜物成了她唯一的救命稻草。

慈濟志工 拉梅什：「她在家裡放了很多東西，像是牛糞、木柴，還有其他一些，其實不需要的物品，她覺得這些東西，將來總有一天都會用得到。」

志工費盡唇舌，阿媽的態度才終於軟化。志工說，幫獨老整理家的經驗，是他們在藍毘尼的頭一次。

慈濟志工 拉梅什：「如果她睡在滿是垃圾的屋子裡，她每天做夢都會夢到垃圾，如果我們做這樣，一點小小的幫助，她的心就會變得清淨，想法也會更正向。」

「都是蜘蛛網。」

整理衣物，甚至餐具都被洗到發光，而為了有打掃完的儀式感，志工採取當地傳統，將牛糞跟水混合替地板打蠟。

「喔，厲害喔。」

看著大家為她做這麼多，一道笑容，像春天解凍的冰雪，從阿媽臉上化開 ，好心情終於失而復得。

獨居長輩 慕娜：「他們正在幫我打掃，我很高興他們幫我清理房子。」

遙遠的尼泊爾偏鄉，孤獨，這種心靈癌症，正悄然無聲，剝奪人的生存價值，志工展開獨老打掃，猶如帶來心靈解藥，期許長輩有一天走出內心深淵。

更多 大愛新聞 報導：

藍毘尼中醫義診 艾灸對治寒症

加德滿都歲末祝福 共聚善念祈和平

