用畫畫當藉口要求脫光 日本獸父7年侵犯繼女10多次！被逮辯：不認為有強迫

靜岡一名獸父性侵自己的繼女長達7年，竟聲稱「沒那麼強迫」。（翻攝自Google Maps）

日本靜岡一名59歲男子8年前和妻子再婚，並收養對方前段婚姻的2個小孩，4人住在一起，2018年繼女上國中後，他假借要她當素描模特兒為由，脫光她的衣服並撫摸其身體，後來2人多次發生性關係，地點不僅在家裡，甚至還在他工作的地方和車上。繼女的外婆發現後報案，獸父竟稱他對繼女是有好感的，更辯稱「我認為沒有那麼強迫」。

《靜岡電視》去年12月報導，這名男子2017年11月與再婚的妻子並與2名繼子女一起生活。隔年當繼女升上國中後，他要繼女當素描的模特兒，脫光其衣服，並聲稱要「確認身體的線條」，出手撫摸其乳房和私密處。

男子更藉繼女對性知識的缺乏，逼迫她撫摸、舔拭自己的生殖器。其繼女供稱，她中學一年級時就被要求觸摸身體，並發生性行為。

2018年7月，男子直言「我想要你的貞操」，和繼女發生性關係，還讓她產生愛慕之情，迫使繼女持續和他進行性行為，7年來超過10多次，地點包括家中、工作場所和車上。

獸行長達7年 事件怎麼曝光的？

此事在2025年9月意外曝光，繼女回母親娘家探望外婆，當時天氣炎熱，繼女卻身穿長袖，讓外婆起了疑心。追問之下才坦言他長期遭繼父性侵，隨後在舅舅脅迫下向警方報案，獸父在10月落網。

2025年12月中，靜岡地方法院首次開庭，被問到相關指控，男子說「大致正確」，承認有和繼女發生性關係，但他供稱：「從旁人的角度來看可能會覺得是強迫的，但我認為沒有那麼強迫」，否認關於強制性交的相關指控。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

