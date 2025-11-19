用畫筆翱翔 「陽光樂園大冒險」繪畫成果展

忻忻與弟弟一同受獎合影

陽光基金會每年陪伴近四百位燒傷與顏損的孩子，他們在復健、手術與成長的道路上，面臨的不只是身體上的挑戰，更需要學會面對自我接納、人際互動、學習適應與外界眼光。為了讓孩子們在藝術中找到力量、中區中心自103年起開辦暑期繪畫藝術課程，今年的「陽光樂園大冒險～2025中小陽光繪畫藝術成果展」集結16位孩子的創作，自11月16日至11月26日在台中 Smohouse 思默好時溫暖展出。誠摯邀請民眾走進展場，欣賞畫作中那份勇氣與飛翔的想像力。

陽光基金會董事長劉陽明表示，看著孩子們從小小年紀便能持續十年舉辦畫展，內心充滿感動。他說，孩子用色彩描繪內在世界，展現的勇氣與創意令人欣喜。他也特別感謝多年支持的全聯佩樺圓夢社會福利基金會，以及十年如一日陪伴孩子們的海志老師，因為這些力量，孩子才能看見更寬廣的未來。他向家長、嘉賓與醫療團隊致謝，因為一路的陪伴與支持，讓孩子們能以色彩走過傷痛，畫下希望，持續冒險、成長並綻放光芒。

走過十年歷程的繪畫課程，今年帶著孩子們前往嘉義故宮南院欣賞江戶浮世繪之美，也到檜意生活村寫生，在木屋光影與檜木香氣中體會創作的自在。回到教室後，孩子們把旅行中的感受化為想像樂園，畫出屬於自己的陽光冒險。

一路相伴五年的全聯佩樺圓夢基金會，也見證了孩子的每一步成長。社工組長毛心縈分享，今年再次與孩子一同參與畫展，心中滿滿喜悅。這些作品不僅在此次展出，也曾於全聯微光藝廊亮相，明年一月更將前往台東中山門市展覽。目前全聯已有四間微光藝廊，也希望未來能在台中打造第一間「大全聯微光藝廊」，讓更多人看見孩子的力量。她感性地說，這五年一起走過許多地方，留下許多珍貴回憶，衷心期盼本次畫展圓滿成功。

忻忻開心地與自己的作品合影

今年7歲的忻忻在幼兒時發生意外，全身12%面積留下深二至三度燙傷，住院治療長達兩個多月。出院後，她在陽光中區燒燙傷重建中心接受復健與疤痕照護，治療師幫助她改善走路姿勢與關節活動，社工也一路陪伴家人跨越焦慮與自責。靠著專業支持與家人的鼓勵，忻忻重新回到學校，也在繪畫中找到另一種力量。參與三屆繪畫班後，她的畫風愈顯細膩，作品深受老師肯定，也從創作中學會接納自己、與他人建立友誼，重新找回笑容與自信。忻忻的母親感謝陽光團隊的陪伴，讓女兒的疤痕照護完善，也讓家人心中多了安心與力量。

陽光基金會在服務燒傷與顏損兒的每一步中，不只照顧孩子的身體，也關懷整個家庭。透過復健、壓力衣製作、疤痕照護、心理諮商與校園宣導，陪孩子走過身心重建，幫助他們重新融入團體、學習以友善的方式與世界互動。雖然過去的傷痛無法抹滅，基金會希望能用溫暖陪伴孩子與家人一起成長，迎向更燦爛的未來。

陽光基金會每年持續為近四百位因意外或先天疾病受傷的孩子提供完整的生心理重建服務，陪他們一步步找回勇氣與自信。誠摯邀請社會大眾走進展場，欣賞這些孩子用畫筆寫下的力量與故事。

撰文、攝影／陽光基金會