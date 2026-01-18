用畫筆記錄紫蝶山林記憶 茂管處生態繪畫競賽得獎名單揭曉

茂管處「茂林生態繪畫競賽」，經評審委員公正的完成評選作業，十八日正式公布各組得獎名單。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

茂林國家風景區管理處為配合「茂林雙年賞蝶季」，推廣生態保育與環境教育，特別辦理「茂林生態繪畫競賽」，經評審委員公正的完成評選作業，十八日正式公布各組得獎名單。

此次競賽吸引來自全臺各地民眾踴躍投稿，作品主題涵蓋紫斑蝶生態、山林景觀、部落文化，以及人與自然共生的情感連結，不僅展現創作者對茂林環境的細膩觀察與藝術表現，也反映出對生態保育與永續發展價值的深刻理解。評審委員一致肯定本屆作品整體水準，認為創作風格多元且具特色，充分呈現茂林作為重要生態據點所蘊含的文化深度與自然魅力。

廣告 廣告

茂管處指出，得獎作品中的兒童組以純真且富想像力的筆觸，描繪紫斑蝶與山林間的美好互動，展現生態教育向下扎根的成果；青年組透過豐富構圖與創新表現手法，傳達對自然環境議題的關注與省思；社會組則結合生命經驗與文化內涵，深刻詮釋人與環境共存共榮的核心精神。

茂管處長柯建興表示，透過生態繪畫競賽將生態保育理念轉化為藝術語言，不僅讓更多民眾以不同方式認識茂林，也成功串聯各年齡層共同參與，進一步深化大眾對茂林自然資源與紫斑蝶生態的認同與關注。未來茂管處將持續透過多元活動，推動生態教育與觀光發展並進，打造兼具保育價值與深度體驗的永續旅遊環境。

茂管處「茂林生態繪畫競賽」各組得獎作品，茂管處將陸續於相關活動及宣傳平台中展出。（記者鄭伯勝翻攝）

競賽得獎作品將陸續於相關活動及宣傳平台中展出，邀請民眾一同欣賞創作者筆下的茂林之美。