用畫筆說家鄉 北市雙蓮國小發表繪本《漫遊雙連》

臺北市大同區雙蓮國小在「2026臺北國際書展」舉辦家鄉故事繪本《漫遊雙連》新書發表會。現場結合了原畫展示、繪本導讀及生動的故事劇場演出，以多元形式展現孩子的在地創意，深刻詮釋對家鄉文化的認同與熱愛。校方表示，繪本以學校作為故事起點，透過校園明星動物虎斑貓「該該」與公雞「小白」敏銳且充滿好奇的視角，帶領讀者穿梭於雙連社區的巷弄之間。

雙蓮國小說明，全書採用身臨其境的生動筆法，搭配充滿童趣的拼貼藝術插圖，讓社區的人情味與歷史感躍然紙上。這本繪本不僅是孩子們的藝術創作，更是校方深耕「主題探究」與「跨域實踐」的豐碩成果。學生從社區踏查出發，親自蒐集在地資料，經過無數次文本討論，最後將觀察轉化為豐富的視覺圖像。更值得一提的是，書中融入了雙語閱讀特色，讓家鄉故事與國際語言接軌，不僅增進了閱讀樂趣，也拓展了作品的傳染力。

雙蓮國小張素花校長表示，《漫遊雙連》是師生共同送給社區最美的情書，學校利用在地資源，帶領孩子在生活中觀察、在體驗中認同，這不只是在寫故事，更是讓孩子從實際經驗中建構知識，培養對鄉土的歸屬感與愛鄰之心。本次《漫遊雙連》的發表，不僅看見了雙蓮學子的創造力，也讓現場觀眾看見了地方教育與社區文化共榮的可能。