用畫筆說家鄉 童畫臺北繪本新書發表登場

臺北市大同區雙蓮國小出版《漫遊雙連》、大橋國小出版《橋繫茶香》兩本繪本，都在現場展示 (記者攝)

「童畫臺北」計畫新書發表會大合影 (記者攝)

臺北市大橋國小校長陳曉慧(左)、雙蓮國小校長張素花(右)致贈感謝狀給臺北市大稻埕扶輪社社長呂修平 (記者攝)

同學們表演與分享繪本內容 (記者攝)

臺北市大稻埕扶輪社攜手兒童文化藝術基金會策劃「童畫臺北」計畫，114年度協助大同區雙蓮國小出版《漫遊雙連》、大橋國小出版《橋繫茶香》兩本繪本，今天（20日）在新芳春茶行舉辦繪本新書發表會，由小小作家們親自演出繪本戲劇，展現孩子的創作力與表演舞臺，吸引不少民眾到場支持。

臺北市大稻埕扶輪社說明，前任社長楊景輝帶領社友攜手兒童文化藝術基金會推動「童畫臺北」計畫，鼓勵師生透過實地踏查與體驗，深入認識家鄉的人文、產業與地景，並以故事文字與畫筆，傳達對家鄉文化的關懷與情感，記錄並傳承在地特色與人文之美。

廣告 廣告

臺北市大稻埕扶輪社社長呂修平表示，本次新書發表與原畫展是扶輪社今年重要的社區服務計畫之一，期盼孩子能透過自身的觀察，用畫筆與故事為城市留下屬於自己世代的記憶與想像。他指出，學校是文化傳承的重要橋梁，此計畫以學生與學校為創作主體，扶輪社則扮演文化推動者角色，攜手財團法人兒童文化藝術基金會、教師與家長共同完成創作與指導。計畫自去年12月啟動，由雙蓮與大橋國小率先參與，未來也將持續擴展，讓更多孩子透過藝術創作培養對土地的情感與認同。

臺北市大橋國小校長陳曉慧指出，《橋繫茶香》的創作過程結合六年級課程，由教師帶領學生實地踏查大稻埕文史，從茶商文化的發展與演變中尋找故事方向，再進行構圖與繪畫。學生因具備親身踏查的經驗，能將茶商、茶農互動及街區風貌融入圖文之中，呈現完整敘事脈絡。

臺北市雙蓮國小校長張素花則表示，學校在與大稻埕扶輪社及兒童文化藝術基金會合作時，認為「從在地出發為孩子創作一本屬於自己的繪本」極具意義，因此由教師自願帶班，結合文字創作與美術課程完成《漫遊雙連》。她強調，國際化必須從在地開始，唯有認識家鄉、認同家鄉，文化的根才能深植孩子心中。

兒童文化藝術基金會執行長盧彥芬指出，感謝臺北大稻埕扶輪社全體社友及兩校師生共同完成繪本出版任務，期盼這兩本自主創作的書籍，能讓兒童與市民共享閱讀樂趣，培養對家鄉人文的關懷與認同，也讓更多人感受大稻埕豐富多樣的文學魅力與歷史韻味。