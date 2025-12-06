用畫筆迎向陽光！顏損兒畫作首登奇美博物館 11醫院串聯線上響應
記者林昱孜／台南報導
不只治病更療心，用畫筆迎向陽光！奇美醫院、陽光社會福利基金會及台灣輝瑞大藥廠共同主辦的「陽光小畫家畫展」，5日於奇美博物館豐收廳正式開展，同步串聯全台11家醫院推出線上數位策展，讓燒燙傷顏損兒的勇氣與希望，延伸到在全台各角落。
陽光小畫家廷廷在一歲半時，因為熱水意外左腳嚴重燒燙傷，家人陪伴他走過低谷，直到脫下壓力襪的那一刻，他形容「就像讓腳背重新見到陽光」；現在就讀小五的廷廷，兩幅作品獲獎，他用自己經驗鼓勵其他孩子：「不要害怕，也不要在意別人的眼光，要勇敢面對自己」。
另一位小畫家樂樂，則罹患血管瘤，曾因外界異樣眼光充滿恐懼，透過家人支持找回自信，如今能自在跳舞，她以《我最愛的家人》表達感謝，「因為他們的鼓勵，讓我更有勇氣面對自己」。廷廷、樂樂和其他顏損兒的畫作，於5日開始都在奇美博物館豐收廳展出。
陽光基金會董事長劉陽明表示，從 2010年徵選小陽光畫作至今，每一幅作品都承載著孩子的期盼與勇氣。此次同步推出線上策展，希望讓更多人理解燒傷顏損兒的處境，成為支持他們的力量。
奇美醫院院長林宏榮指出，醫療不僅是治療疾病，更是療癒心靈。畫展走入博物館，不僅擴展小畫家的舞台，也體現奇美推動「藝術入醫療」的理念，盼以藝術陪伴病友重拾生命色彩。
台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，輝瑞已連續十多年支持小陽光桌曆，並見證孩子透過創作找回自信。她說，這場展覽是一道象徵希望的光，期盼鼓勵更多面對挑戰的人。
本屆畫展除實體展外，也串聯全臺 11家醫院推出線上數位策展，包括奇美、振興、馬偕、新光、慈濟、長庚、中山醫大附醫、台大雲林、嘉義基督教、高醫及花蓮慈濟，讓勇氣與希望在全台延伸。
