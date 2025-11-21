用盡饅荒之力／孫淑媚裝小偽CP 謝祖武冷凍熟成肉

孫淑媚（右）和陳玄力（左）合比愛心入鏡，比起演母子，更像CP吧？（亂倫母湯餒）

在這醫美盛行的世道下，最煩惱的應該是導演吧？都找不到人來演媽媽了啦！你說孫淑媚和「明華園小王子」陳玄力在電影《南方時光》演母子，這畫面合理嗎？根本是姐弟吧？（拍桌）更可怕的是，小編在她身上看不太到加工痕跡，到底在哪家做的？快交出名單來！（扯衣領）孫淑媚透露，心態保持年輕最重要，「我覺得我滿幼稚的，心裡住一個小孩。還有可能是身高不高，看起來比較年輕。」全天下的矮子終於有高人一等的時候了。（驕傲挺胸）

謝祖武冷凍熟成肉

謝祖武邀請大家多打電話關懷長輩。喂～才不是，這是現在流行的臉頰愛心好嘛。

日前謝祖武和兒子謝展榮一起登上金鐘獎舞台，被誇「最帥父子檔」，網友甚至點名爸爸的帥氣度，完勝22歲小鮮肉兒子。小編舉雙腿贊成！（←學粿粿）畢竟臉蛋騙得了人，身體的筋肉可騙不了人，熟成肉才耐操…是耐咬。（擦口水）謝祖武出席「歲末傳愛」公益活動，分享母親確診失智的經歷，除了自己每天堅持運動45分鐘，也開始強迫家人一起運動。原來運動不只是為了維持體態，背後故事有洋蔥，他加了洋蔥！

