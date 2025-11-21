用盡饅荒之力／陳美鳳長輩遛長輩 羅志祥幼齒特笑藥
講到逆齡教科書，絕對不能少了「台灣最美歐巴桑」陳美鳳。她為皇宣緣珠寶代言，不顧骨裂復發之虞，腳踩15公分高跟鞋，這股愛美的狠勁，可不是人人都有。看看人家連頸紋都少有，光靠醫美哪做得到？（手心拍手背）美鳳姐明年將滿70歲，但不打算退休，她鼓勵大家一起「活到老，工作到老」，「賺了錢可以帶家人去旅遊、吃美食，甚至買點自己喜歡的『珠寶』…」（望向身上價值16億元的珠寶）這心願太偉大，小編還是立刻躺平就好了。
羅志祥幼齒特笑藥
要說被質疑「饅化」，羅志祥（小豬）也算過來人，更曾為此連曬15張原圖，自豪表示：「45歲長這樣算厲害了啦！」既然不是科技狠活幫襯，如此凍齡應該吃了不少幼齒…小朋友吧？（誤）話說吳宗憲好像知道什麼，他上小豬主持的綜藝節目《綜藝OK啦》，話題聊到「帶喜歡的女生回家」，轉頭問小豬：「你會吧？」反被他打槍：「不太會。」這秒回速度堪稱膝反射等級，感覺案情不單純，叔叔有練過喔～
更多鏡週刊報導
用盡饅荒之力／孫淑媚裝小偽CP 謝祖武冷凍熟成肉
其他人也在看
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 22 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
子瑜要回家了！TWICE「現身機場」分兩批來台 一字排開美翻
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，別具意義。她們今早從仁川前往高雄，分兩批來台，讓粉絲都相當期待。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實
范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會
韓國男神金宇彬昨日（20）下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。自由時報 ・ 20 小時前
劉品言剖腹產「走路非常慢」 連晨翔上前攙扶：我好心疼
劉品言19日宣布產女（連踢踢），老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受訪問，坦言女兒已經出生幾天，原本劉品言想等狀態好一點，腦子可以思考時再宣布，不過他擔心自己面對媒體會不小心又說溜嘴，礙於之前有前科，因此劉品言答應他在訪問前先曝光，也讓他在訪問時有話題可以聊，不過他依然感到焦慮，他笑說今天出門前跟老婆說：「我真得撐不住！還是今天妳去受訪？我去睡一下！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王俐人吃火鍋打包蛋遭拒「負評公審」惹議 老闆：溝通誤會
台北市 / 綜合報導 藝人王俐人，到台北大安區一間火鍋店用餐，她在自助吧拿了一顆雞蛋，但後來吃不下了想要打包，她跟店員要袋子，沒想到後來，店員跟她討回這顆雞蛋！王俐人控訴店員態度不佳，像是在對待小偷，氣得上網留下一星負評。不過，很多網友認為店家本來就規定不能打包，大多不認同王俐人的做法！藝人王俐人說：「哇，前菜有春捲。」面對鏡頭侃侃而談，女星王俐人，常在社群PO出影片，大方跟粉絲分享生活，不過她最近因為一則評論，遭到大批網友攻擊，王俐人寫下，到台北一間火鍋店用餐，當時吃不完想打包一顆蛋，還跟店員拿了袋子，沒想到事後，店員跟她要回雞蛋，且王俐人控訴，對方態度就像在對待小偷，雙方起口角爆發衝突。讓她氣得留下一星負評，沒想到因此登上媒體版面，藝人王俐人說：「(員工)在旁邊這樣子，看笑話，然後聲音很大然後跟我說，嗯，所以小姐，今天我讓妳把蛋帶回家就沒事了嗎，那妳蛋帶回家，今天不是為了一顆蛋，今天是為了一個你的態度。」王俐人強調，自己不是在乎一顆蛋，而是在意員工態度，不過網友普遍不買單，因為店家早已明訂不能打包，藝人王俐人說：「我要跟老闆說對不起，讓你煩心了，因為我們這個真的不是一個什麼大事情，可是希望讓你知道，你的員工，有一些的員工真的很不OK，請不要讓他們把你的形象損失了。」當事火鍋業者說：「(可能)她也不想浪費食物吧，(員工)服務過程也有點忙碌，講話比較直接，可能就是誤解吧，我們有必要再教育一下，我就覺得應該要跟王小姐致歉。」顧客跟員工，站的立場不同，看事情的角度也不一樣，或許下次各退一步，也能避免衝突擴大。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
周子瑜倒數2天回家！秀「黑絲襪腿根美照」辣翻 甜喊：冬天要來了
TWICE台灣成員周子瑜每次更新社群都能立刻掀起全球粉絲暴動。她今（20）日無預警曬出多張近照，只見她身穿深色高領毛衣、搭配黑絲襪坐在沙發上，秀出修長筆直的逆天美腿，氣質冷豔又充滿魅力，照片曝光後短短時間內就在網路上瘋傳。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣
南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
池昌旭《操控遊戲》化身復仇男神 興奮見都敬秀演反派：眼神瘋狂
動作韓劇《操控遊戲》由池昌旭、D.O.都敬秀及李光洙主演，開播以來熱度不斷。池昌旭在日前訪談中表示，得知都敬秀將飾演反派時非常興奮，笑言：「他明明有一雙很溫和的眼睛，但仔細看的話會發現裡面帶點瘋狂，所以更恐怖了。」而李光洙則以囂張、癲狂的演技翻轉搞笑形象，他分享因為角色非常富有、總是瞧不起別人，因此特別練習語氣和說話方式，讓觀眾覺得刺耳又反感，表示「就是要一出場就讓人覺得超討厭」！中天新聞網 ・ 1 天前
《大學生》男星捐肝救父！肝硬化爸驚傳「排斥反應」最新病況曝光
34歲男星海產（劉威廷）當年以一首〈海產〉自創曲走紅，近年則活躍於各大綜藝節目，日前他於IG宣布將為父親動刀，捐肝救罹患肝癌的爸爸，如今最新近況曝光，20日海產再曝好消息，爸爸已經可以出院了。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
蔡佩軒結婚2個月 驚喜透露備孕計畫
蔡佩軒9月宣布與新加坡籍丈夫J先生結婚，21日她開心公布新單曲〈5ever〉，歌曲紀錄兩人交往第二年、一次遠距離的心情。她當時在飛機上寫下旋律與歌詞，因為那一刻她已確信對方就是「The one」，歌名〈5ever〉也暗藏告白密碼：「4ever 不夠，我愛你 5ever」。中時新聞網 ・ 17 小時前