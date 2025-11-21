用盡饅荒之力／陳美鳳長輩遛長輩 羅志祥幼齒特笑藥

台北市 / 綜合報導 藝人王俐人，到台北大安區一間火鍋店用餐，她在自助吧拿了一顆雞蛋，但後來吃不下了想要打包，她跟店員要袋子，沒想到後來，店員跟她討回這顆雞蛋！王俐人控訴店員態度不佳，像是在對待小偷，氣得上網留下一星負評。不過，很多網友認為店家本來就規定不能打包，大多不認同王俐人的做法！藝人王俐人說：「哇，前菜有春捲。」面對鏡頭侃侃而談，女星王俐人，常在社群PO出影片，大方跟粉絲分享生活，不過她最近因為一則評論，遭到大批網友攻擊，王俐人寫下，到台北一間火鍋店用餐，當時吃不完想打包一顆蛋，還跟店員拿了袋子，沒想到事後，店員跟她要回雞蛋，且王俐人控訴，對方態度就像在對待小偷，雙方起口角爆發衝突。讓她氣得留下一星負評，沒想到因此登上媒體版面，藝人王俐人說：「(員工)在旁邊這樣子，看笑話，然後聲音很大然後跟我說，嗯，所以小姐，今天我讓妳把蛋帶回家就沒事了嗎，那妳蛋帶回家，今天不是為了一顆蛋，今天是為了一個你的態度。」王俐人強調，自己不是在乎一顆蛋，而是在意員工態度，不過網友普遍不買單，因為店家早已明訂不能打包，藝人王俐人說：「我要跟老闆說對不起，讓你煩心了，因為我們這個真的不是一個什麼大事情，可是希望讓你知道，你的員工，有一些的員工真的很不OK，請不要讓他們把你的形象損失了。」當事火鍋業者說：「(可能)她也不想浪費食物吧，(員工)服務過程也有點忙碌，講話比較直接，可能就是誤解吧，我們有必要再教育一下，我就覺得應該要跟王小姐致歉。」顧客跟員工，站的立場不同，看事情的角度也不一樣，或許下次各退一步，也能避免衝突擴大。 原始連結

華視影音 ・ 21 小時前