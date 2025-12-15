用福利換選票？《鳴潮》獲 TGA 玩家之聲，遭質疑對買斷制遊戲不公

TGA 2025 已經落幕，由庫洛遊戲開發的開放世界遊戲《鳴潮》，擊敗《絲綢之歌》、《33號遠征隊》、《Dispatch》和《原神》等強勁對手，成功奪得完全由粉絲投票選出的「玩家之聲」（Players' Voice）獎項。然而，這結果很快就在社群媒體上引爆激烈的爭論，部分歐美玩家對此感到不滿，質疑「扭蛋遊戲」（Gacha Games）是否應該害一般買斷制的單機遊戲共同角逐該獎項的資格。

支持者認為遊戲品質才是玩家投票的關鍵，而非獎勵。（圖源：鳴潮）

在社群平台 X（推特）上出現了許多討論，反對派的網友指出，這類免費遊玩的扭蛋／抽卡遊戲在投票機制上存在先天的不公平優勢。他們認為，這類遊戲開發商獲獎後通常會發放「免費抽取」次數或相關虛寶道具福利給玩家，這種操作等同於變相「賄賂」玩家進行投票。相比之下，傳統買斷制的單機遊戲無法提供類似的持續性誘因，導致在純人氣比拚的獎項中難以與對方抗衡，因此有聲音呼籲 TGA 應該消此類遊戲的提名，或是獨立把「玩家之聲」分區，整理不同獎項出來。

當然，也有許多玩家和數據派站出來反駁這種說法。支持者列舉過去 5 年的「玩家之聲」得獎者，除了今年的《鳴潮》和 2022 年的《原神》之外，其餘年份皆由 2024 年《黑神話：悟空》、2023 年《柏德之門3》、2021 年《最後一戰：無限》和 2020 年《對馬戰鬼》傳統大作獲獎，證明扭蛋遊戲並沒有到壟斷該獎項。此外，有不少玩家也強調現代抽卡遊戲的內容品質與製作水準已經不輸給 3A 大作，且《鳴潮》在全球擁有龐大的玩家基數，獲獎實至名歸，不應該單純歸咎於獎勵誘因。