用科技抓冒牌貨 揪出14%境外蚵假冒台灣蚵

不肖業者以國外低價蚵混充台灣蚵，圖以高價牟利，農業部過去兩年共進行114件市售牡蠣採樣，鑑定有16件為混充蚵，有三件案已偵結，分別處20萬元、10萬元及有期徒刑4個月。

台灣蚵產地集中在嘉義、台南、雲林、彰化、澎湖、金門，其中嘉義東石產量全台最多，占將近一半；市面常有不肖業者以進口牡蠣混充「東石蚵」或「台南蚵」牟利，亦因為冬季台灣蚵產量少，有業者會購入境外蚵來滿足民眾需求。

農業部水產試驗所2023年開發「牡蠣多重元素」與「物種鑑別」方法，判別國產牡蠣及境外牡蠣，自2023年12月至2025年12月，共進行114件市售牡蠣採樣，發現16件標示為我國產牡蠣但鑑定為境外牡蠣，約佔14%，均已移送檢調單位偵辦，有三宗已偵結，其中兩案在2025年初公布處10~20萬元罰款。

廣告 廣告

根據公視新聞，最新一宗為高雄一間連鎖高檔海鮮食材行，於2024年10月向漁港盤商購入1000多包牡蠣，員工張貼產地標籤稱來自嘉義東石，後被揭發為越南蚵。經追查後發現，漁港盤商跟上游廠商進口越南牡蠣混充，以每包60~70元賣給海鮮食材行，但並未告知真正產地，被依詐欺、涉犯《食品安全法》等罪判處有期徒刑4個月，如易科罰金則以1000元折算1日，即罰約12萬元。

另據東森新聞報導，台中太平一家網紅水產店2024年12月開始向盤商進口越南牡蠣，不知情員工則貼上產地為嘉義東石的標籤。5個月後嘉義警方購買後送驗，農業部確認為越南蚵。業者喊冤稱盤商摻雜並未告知，但檢察官查出他與上游廠商的對話紀錄，認定負責人販賣虛偽標示商品，詐欺取財，並依食安法起訴。

農業部已要求國產牡蠣養殖戶進行溯源納管，並已於2024年10月將販運商也納入溯源管理，目前市面上已具有產銷履歷或生產追溯條碼（QR Code）的牡蠣產品。漁業署表示，「牡蠣養殖輔導工作團隊」除查緝混充外，亦在養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷方面，提升剖牡蠣場域衛生保鮮設備，改善友善工作環境及優化包裝貼標設備。

漁業署呼籲業者切勿以身試法混充國產牡蠣，民眾如發現疑似洗產地或標示不實，可向各衛生單位及檢調單位檢舉。