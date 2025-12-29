用科技運動吸引長輩走出家門 新北舉辦首屆青銀無人機足球賽

新北市府社會局全台首創「青銀無人機足球賽」，參賽的長輩操作無人機足球準備起飛。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府社會局廿九日在市府六樓大禮堂舉辦第一屆青銀無人機足球錦標賽，共有十四組由銀髮長輩與青年志工組成的聯隊同場競技；社會局副局長許秀能表示，新北目前有六三六個銀髮據點，通常到據點的男女長輩是三比七，但透過無人機足球的推廣，發現男女比變成六比四，可見科技運動類可吸引更多男性長輩願意走出家門。

這項青銀無人機足球錦標賽由社團法人中華金點社區促進聯盟主辦，結合中華航空模型協會、中華無人機推廣協會、國際航空聯盟台灣區遙控無人機類FAI等單位辦理。金點聯盟理事長洪禮錝表示，這是全國第一個推動並舉辦青銀無人機足球賽的縣市，引領長輩與青年共融，邁向智慧共生社區的最佳典範。

新北市府社會局全台首創「青銀無人機足球賽」，參賽者中已是人瑞長輩外號「多啦A夢」的韓大雄，操作無人機足球一點都不含糊。 （記者吳瀛洲攝）

金點聯盟秘書長邱秀蘭表示，聯盟受新北社會局委辦十月份已辦理兩梯隊的無人機種子老師培訓，有來自四十九個據點的六十二名長輩參訓，其中五十八人取得完訓，未來這群種子老師將深入各據點去推廣。

在錦標賽前並由永和區民權社區分成健康隊和快樂隊進行友誼賽，其中健康隊由最年長人瑞韓大雄，和八十二歲曾打過飛駝籃球隊的邱敏文領軍，而快樂隊則有高齡九十二歲的范育榮等人出戰；兩隊從無人機起飛、前進、轉彎、翻滾到進框，長輩們都操作得靈活得分，最後比數六比六打成平手，現場爆出熱烈的掌聲。

社會局副局長許秀能表示，新北長輩已高達八十萬三千多人，即將邁入超高齡社會，市府也做了許多因應策略，除據點外，還有里里銀髮俱樂部、松大、動健康八力等；另推動青銀電競、無人機足球運動等，希望吸引更多男性長輩走入據點參與；且社會局規劃明年持續擴展無人機足球計畫，並爭取舉辦國際性青銀交流賽事。